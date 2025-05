Maghreb : des compagnies espagnoles vont investir des centaines de millions

Mohammed VI (DR)

Le Royaume du Maroc renforce sa position en tant que destination privilégiée pour les investissements étrangers avec la signature de quatre protocoles d’accord majeurs à Rabat. Ces accords, représentant un investissement total de 500 millions de dirhams, impliquent des entreprises catalanes membres de Foment del Treball, la principale organisation patronale de Catalogne.

Ces projets stratégiques devraient créer plus de 700 emplois directs dans les villes industrielles de Tanger, Tétouan et Kénitra. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, et d’une délégation catalane dirigée par Josep Sánchez Llibre, président de Foment del Treball.

Publicité

Les secteurs concernés par ces investissements couvrent divers domaines stratégiques, notamment l’industrie automobile, la valorisation des déchets, l’emballage industriel et les matériaux de construction, illustrant la diversité des opportunités économiques offertes par le Maroc.

Un environnement des affaires en pleine évolution

Le ministre Zidane a mis en avant la dynamique exceptionnelle que connaît le Maroc en matière d’attractivité économique, résultat des réformes substantielles mises en place pour améliorer l’environnement des affaires. L’optimisation des services offerts par les centres régionaux d’investissement fait partie de cette stratégie visant à positionner le Royaume comme un hub industriel durable et compétitif.

Josep Sánchez Llibre a exprimé son enthousiasme face à l’accueil réservé à la délégation, annonçant déjà le retour d’une nouvelle mission économique d’une vingtaine d’entreprises catalanes dans l’année à venir. L’ambassadeur d’Espagne à Rabat, Enrique Ojeda Vila, a qualifié cette initiative de pas concret vers un partenariat stratégique renforcé, rappelant que les deux pays sont mutuellement leurs premiers partenaires économiques, bénéficiant d’une proximité géographique naturelle.

Une coopération bilatérale renforcée

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des roadshows Morocco Now organisés précédemment à Barcelone et Madrid, illustrant le renforcement d’une coopération bilatérale structurée. Adil Rais, co-président du Conseil économique Maroc-Espagne, a réaffirmé l’ambition de faire de l’Espagne le premier investisseur étranger au Maroc.