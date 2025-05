Maghreb – France : œil pour œil, dent pour dent

Photo : Ludovic Marin/AFP

Depuis plusieurs mois, les relations franco-algériennes traversent une zone de turbulences particulièrement dense. La tension n’a cessé de monter entre Paris et Alger, sur fond de désaccords diplomatiques, d’expulsions croisées et de méfiance politique. Déjà fragilisés par des différends liés à la mémoire coloniale, à la coopération sécuritaire et à la gestion des flux migratoires, les échanges entre les deux capitales ont été secoués récemment par une série d’incidents. Parmi eux, l’expulsion de diplomates français par l’Algérie a provoqué un tollé dans l’Hexagone. En retour, la France a serré la vis sur le régime de visas réservé aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens. Chaque décision semble engendrer une riposte, creusant un peu plus le fossé entre deux partenaires que tout oppose actuellement, sinon l’envie de ne pas perdre la face.

Réaction en chaîne : quand la réciprocité devient doctrine

La dernière friction en date confirme une logique de symétrie offensive dans les rapports entre Alger et Paris. En décidant de suspendre l’exemption de visas pour les diplomates algériens, la France a déclenché une riposte immédiate de l’Algérie, qui promet désormais une application rigoureuse du principe de réciprocité. Ce qui est retiré à l’un le sera aussi à l’autre. Cette dynamique ressemble à une partie d’échecs dans laquelle aucun joueur n’envisage le compromis, préférant multiplier les coups tactiques au risque de perdre toute cohérence diplomatique.

Mais au-delà du symbole, cette réaction algérienne souligne une rupture de confiance. Le ministère des affaires étrangères algérien accuse la France d’avoir suspendu un accord bilatéral de 2013 sans respecter les procédures diplomatiques. Le ton est sec, presque définitif : Alger ne se dit ni surpris, ni attaché à un texte qu’il qualifie désormais de non-essentiel. Ce détachement assumé marque un tournant : l’Algérie ne veut plus jouer le rôle du partenaire à géométrie variable, souvent soumis aux humeurs parisiennes.

Un dialogue diplomatique en panne sèche

Le plus frappant dans cette crise est l’échec des canaux de communication officiels. Selon les autorités algériennes, aucune notification formelle de la décision française ne leur aurait été transmise par voie diplomatique. Les convocations répétées de l’ambassade française à Alger seraient restées lettre morte, le chargé d’affaires affirmant n’avoir reçu aucune instruction claire de Paris. Ce silence bureaucratique, qui frôle l’absurde, ajoute un niveau d’incompréhension entre les deux administrations. On assiste à une forme de dialogue à sens unique, où chaque capitale s’exprime davantage par la presse que par les ambassades.

Cette panne diplomatique s’ajoute à une série de désaccords persistants sur la question des expulsions, du retour des ressortissants, ou encore de la coopération sécuritaire au Sahel. La diplomatie se transforme en théâtre d’affrontements symboliques, où les gestes remplacent les paroles, et où chaque mesure administrative devient un acte politique.

Une impasse révélatrice d’un mal plus profond

La séquence actuelle traduit un durcissement des postures entre deux pays liés par une histoire commune mais conflictuelle. Loin d’un simple échange de vexations, cette crise s’enracine dans des rancunes anciennes et une incapacité à bâtir une relation apaisée. En réagissant coup pour coup, Alger et Paris donnent l’image de deux puissances enfermées dans un cycle de défiance, où le droit à la dignité nationale prend le pas sur toute forme de coopération concrète.

L’enjeu dépasse la seule question des visas ou des expulsions. Il concerne la capacité des deux États à se parler franchement, à établir des règles du jeu stables, à se comprendre malgré les différends. Tant que les décisions seront prises dans l’urgence, sur fond de ressentiment ou de stratégie politique interne, les crises continueront de se succéder.

La diplomatie n’est pas une balance de comptes. L’avenir des relations franco-algériennes ne peut reposer sur une arithmétique des humiliations. Tant que les deux pays n’oseront pas affronter leurs divergences sur le fond, toute avancée restera fragile, condamnée à se briser à la prochaine bourrasque.