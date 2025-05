Maghreb : la Chine va construire une infrastructure de pointe

Nouakchott (Ph. kayak)

La Mauritanie avance à grands pas dans le développement de son secteur industriel. L’un des projets phares qui illustre cette dynamique est la construction prochaine d’un entrepôt moderne de stockage alimentaire. Ce projet, fruit d’un accord de financement avec la Chine, marque une étape importante dans la stratégie industrielle du pays, avec des retombées attendues sur la sécurité alimentaire et la gestion des stocks nationaux.

L’infrastructure prévue aura une capacité de 30 000 tonnes et sera dotée d’équipements technologiques avancés. Elle sera construite au profit du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, structure chargée de gérer les stocks stratégiques en période de crise ou de pénurie. Ce projet vise à mieux préparer le pays face aux chocs climatiques ou économiques qui affectent régulièrement l’approvisionnement alimentaire.

Pour les autorités mauritaniennes, il s’agit de renforcer la souveraineté alimentaire du pays, réduire la dépendance aux importations et créer une base logistique solide en appui à la transformation industrielle. Le stockage efficace des denrées est en effet un levier essentiel pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement et stabiliser les prix sur le marché local.

Le soutien de la Chine dans cette initiative traduit une coopération bilatérale de plus en plus active dans le domaine industriel. Pékin apporte non seulement un appui financier, mais aussi un savoir-faire technique qui devrait profiter à la Mauritanie sur le long terme. Ce partenariat illustre aussi la manière dont la Chine poursuit sa stratégie de collaboration avec les pays africains autour d’infrastructures stratégiques. Cette avancée arrive à un moment où la Mauritanie cherche à diversifier son économie, encore largement dépendante des secteurs minier et extractif. En misant sur des équipements industriels modernes, le pays tente d’installer les bases d’un tissu économique plus résilient, capable de répondre aux besoins fondamentaux de sa population tout en préparant l’avenir.

Ce projet d’entrepôt moderne n’est donc pas isolé. Il fait partie d’un ensemble plus vaste d’initiatives visant à renforcer les capacités logistiques du pays, à stimuler les investissements publics et à structurer une économie plus intégrée. À terme, de telles infrastructures pourraient aussi faciliter le développement d’unités de transformation agroalimentaire, un autre maillon essentiel du tissu industriel.