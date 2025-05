Maghreb : Mise en service d’une raffinerie de sucre

Photo DR

L’Algérie continue de miser sur la réactivation de son tissu industriel. Nos confrères d’Algerie360 ont notifié que les premières autorités ont procédé à l’inauguration de la raffinerie de sucre « afadis » dans la zone industrielle de Larbaâtache. Ce projet, mené par le groupe public Madar Holding, incarne les efforts du gouvernement pour remettre en activité des unités industrielles jusque-là à l’arrêt ou en difficulté.

Située sur une superficie de 14 hectares, l’usine dispose d’équipements modernes, capables de traiter jusqu’à 2000 tonnes de sucre par jour. Une capacité significative qui place cette infrastructure parmi les plus importantes du pays dans son domaine. Elle vise à répondre à la demande nationale, tout en réduisant la dépendance aux importations.

Ce projet va au-delà de la simple transformation de matières premières. Il s’inscrit dans une volonté politique plus large, c’est-à-dire relancer des sites industriels récupérés par l’État. Rappelons que cette raffinerie a été acquise par Madar Holding à la suite d’une décision de justice, après avoir été laissée à l’abandon. Le choix de l’agroalimentaire n’est pas anodin. C’est un secteur qui offre un fort levier de croissance et de création d’emplois.

La production locale de sucre, au cœur des habitudes de consommation des ménages algériens, peut également avoir un impact direct sur la stabilité des prix et la sécurité alimentaire. À travers l’exemple de la raffinerie Tafadis, l’Algérie veut démontrer qu’un nouveau modèle industriel est possible, basé sur la réhabilitation des outils existants, la gestion publique efficace et l’innovation. Le défi reste immense, mais cette inauguration est perçue comme un signal fort en faveur du « made in Algeria ». Pour Madar Holding, ce projet représente aussi un pari sur l’avenir, avec l’ambition de faire de cette unité un modèle de performance. Si les résultats sont au rendez-vous, il pourrait ouvrir la voie à d’autres réhabilitations industrielles à travers le pays.