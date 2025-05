Maghreb: un aéroport se transforme en prévision d’un grand rendez-vous

Les aéroports occupent une place centrale dans la mobilité mondiale, reliant les populations, les cultures et les économies. Bien au-delà de leur simple fonction de transit, ils représentent des infrastructures stratégiques, véritables vitrines des pays qu’ils desservent. La qualité de l’accueil, la fluidité des déplacements et la sécurité qui y règnent influencent à la fois l’image d’une nation et son attractivité. Conscients de ces enjeux, de nombreux États investissent massivement dans la modernisation de leurs installations aéroportuaires. C’est dans cet élan que le Maroc s’apprête à transformer l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, en préparation notamment à l’accueil de grands événements sportifs.

Dans le cadre de la co-organisation de la Coupe du monde de football 2030 avec l’Espagne et le Portugal, l’Office national des aéroports (ONDA) a lancé un vaste programme de modernisation et de développement de l’aéroport de Casablanca. Le chantier, dont la valeur globale est estimée à près de 135 millions de dirhams, vise à améliorer de manière significative l’expérience des passagers et la qualité des infrastructures environnantes.

Publicité

Les interventions concerneront plusieurs volets techniques et logistiques. Des travaux de réaménagement de la route principale menant à l’aéroport sont prévus, notamment depuis le point stratégique de la route régionale RP 3038. Cela comprend la réhabilitation de la couche de roulement et l’étanchéité des deux ponts principaux qui assurent la fluidité du trafic. Pour assurer la qualité et la sécurité des travaux, un levé topographique complet et des études techniques approfondies seront réalisés en amont.

Parallèlement, des chantiers préparatoires seront mis en place pour organiser les accès temporaires, sécuriser les zones de travail et garantir la circulation des engins et des matériaux. Le programme prévoit également d’importants travaux de terrassement, de remblayage et de nivellement, notamment au niveau des échangeurs et des routes nouvellement construites selon les dernières normes en vigueur. À cela s’ajoute la réhabilitation des trottoirs et le remplacement des bordures vétustes par des équipements modernes.

La gestion des eaux pluviales figure aussi parmi les priorités du projet, avec l’installation d’un réseau de drainage complet, incluant des canalisations adaptées, des avaloirs pour collecter les eaux de surface et des regards de contrôle. En matière de sécurité et de confort, l’éclairage public sera repensé grâce à l’installation de nouveaux lampadaires et à l’extension du réseau électrique. Un système de vidéosurveillance moderne, intégrant des caméras fixes et mobiles, viendra compléter cet ensemble pour renforcer la sécurité aux abords de l’aéroport.

Ces différents travaux débuteront au niveau du rond-point stratégique de la RP 3038 et seront étalés en plusieurs phases. Ils traduisent la volonté du Maroc de doter Casablanca d’une plateforme aéroportuaire à la hauteur de ses ambitions internationales, en anticipant les défis liés à l’accueil de millions de visiteurs attendus dans les années à venir.