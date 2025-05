Maghreb: un groupe arabe prépare son entrée sur un marché

© Pixabay

Les pays du Maghreb connaissent une augmentation notable des investissements étrangers, attirant des groupes internationaux désireux de se diversifier et de profiter des opportunités économiques locales. Ce phénomène s’inscrit dans une dynamique régionale visant à renforcer les liens commerciaux et à impulser une croissance durable dans la région. Les investisseurs étrangers, conscients du potentiel du Maghreb, se concentrent sur des secteurs clés tels que l’industrie, les infrastructures et les technologies, en particulier en Algérie, un pays qui devient progressivement un carrefour stratégique pour les affaires internationales.

Ce jeudi, le Directeur général de l’Agence algérienne de promotion des investissements (AAPI) a eu l’honneur de recevoir une délégation de l’Oman United Company, conduite par son fondateur et PDG, Saeed bin Salem Al-Hajri. Accompagné de Ibrahim Al-Ismaili, PDG de United Integrated Laboratories, ce groupe omanais a discuté des possibilités d’implanter un projet d’investissement en Algérie. La rencontre, d’une importance capitale pour la collaboration bilatérale, a permis aux représentants de l’Oman United Company d’exprimer leur enthousiasme pour le marché algérien et leur volonté de participer activement à la dynamique économique du pays.

Le projet, jugé prometteur par les deux parties, fait l’objet d’une étude approfondie, menée en coordination avec les services de l’AAPI. Les discussions entre les dirigeants ont permis de jeter les bases d’une coopération future, avec la perspective de renforcer l’influence d’Oman dans la région à travers cet investissement stratégique. Les préparatifs sont actuellement en cours, promettant des avancées concrètes pour la mise en œuvre de ce projet.

Cet investissement illustre l’attrait croissant que suscite le marché algérien pour les entreprises étrangères et la volonté du pays de se positionner comme un acteur majeur dans l’attractivité des investissements au Maghreb.