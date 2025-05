Maghreb: une famille royale arabe au cœur de tensions économiques

Photo: DR

La famille royale saoudienne, l’une des institutions les plus influentes au monde, joue un rôle central dans le gouvernement et la politique de l’Arabie saoudite. Leur influence dépasse largement les frontières du Royaume, marquée par des projets d’envergure mondiale dans divers secteurs, de l’énergie à l’immobilier, tout en cherchant à moderniser l’Arabie saoudite et à renforcer sa position géopolitique.

À Tanger, un projet d’une ampleur symbolique s’est récemment concrétisé avec la construction de deux palais majestueux destinés au roi et au prince héritier saoudiens. Achevés en 2023, ces bâtiments avaient pour but de renforcer les liens entre le Maroc et l’Arabie Saoudite, particulièrement dans le secteur du tourisme, en installant une présence royale dans cette destination prisée. Toutefois, malgré leur finition impressionnante, un problème majeur est venu assombrir ce projet: les autorités saoudiennes peinent à honorer leurs engagements financiers envers les entreprises marocaines ayant participé à la construction des palais selon les publications de médias locaux.

Ces entreprises, qui avaient misé sur un règlement rapide de leurs créances pour soutenir leur activité, se retrouveraient aujourd’hui dans une impasse financière, aggravant un malaise économique qui secoue le secteur de la construction à Tanger. Le retard de paiement a non seulement mis en péril la solvabilité de ces sociétés, mais aussi affecté les relations économiques entre les deux nations précisent les mêmes sources. Alors que les liens culturels et religieux entre le Maroc et l’Arabie saoudite auraient dû faciliter ce partenariat, le non-paiement des dettes soulève des interrogations sur la gestion des engagements internationaux par la maison royale saoudienne.

Face à cette situation, les entreprises marocaines restent dans l’incertitude, ne sachant pas quand et comment elles seront réglées. Cette situation met en lumière les défis liés à l’exécution des contrats internationaux, même entre alliés proches, et souligne l’impact potentiel de tels projets sur l’économie locale, bien au-delà de l’aspect symbolique des infrastructures imposantes.