Maghreb : une proposition radicale qui inquiète les commerces

Photo d'illustration

Depuis longtemps, les pays du monde entier essaient de réduire le nombre de fumeurs. En Australie, les paquets de cigarettes ne montrent plus de marque, et en Norvège, on ne voit plus les cigarettes exposées dans les magasins. À Singapour, fumer dans la rue peut coûter très cher, et en France, le prix des cigarettes augmente régulièrement pour décourager les consommateurs. Même dans des pays où fumer faisait partie de la culture, comme au Japon ou en Turquie, les endroits pour fumer deviennent rares. Cette campagne mondiale, soutenue par l’Organisation mondiale de la santé, a un but simple : rendre le tabac moins accessible pour protéger la santé de tous.

Un projet de loi qui fait peur aux cafés

Au Maroc, une nouvelle étape est envisagée. Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) propose d’interdire complètement de fumer la cigarette ou la cigarette électronique dans tous les lieux publics. Ceux qui ne respecteraient pas cette règle pourraient payer une amende allant de 500 à 1 000 dirhams, et jusqu’à 5 000 dirhams s’ils recommencent. Ceux qui font de la publicité pour le tabac risqueraient même des amendes jusqu’à 10 000 dirhams.

Publicité

Mais cette proposition ne plaît pas à tout le monde. Les propriétaires de cafés s’inquiètent beaucoup. Ils disent que si on interdit de fumer chez eux, beaucoup de leurs clients risquent de ne plus venir. Pour eux, plus de 70 % des visiteurs fument, et venir au café est un moment de détente où on peut se libérer un peu du stress du travail ou de la vie de famille. Le café est un des rares endroits où l’on peut encore souffler… et fumer.

Santé publique contre petits commerces

Cette situation montre bien le conflit entre la santé de la population et la survie des petits commerces. Comme certains bars à Paris ont perdu beaucoup de clients après l’interdiction de fumer, les cafés marocains craignent la même chose. Pour eux, le tabac n’est pas seulement une mauvaise habitude, c’est aussi une source de revenus très importante. Certains pensent même que cette loi pourrait accélérer la fermeture de beaucoup de petits cafés déjà en difficulté à cause de la crise économique.

Ils trouvent aussi paradoxal que l’État touche beaucoup d’argent avec les taxes sur le tabac, mais veuille maintenant punir les endroits où on peut fumer. Cela montre bien à quel point il est compliqué de gérer un produit qui est légal, rapporte beaucoup d’argent, mais qui fait aussi beaucoup de mal.

Du côté des partisans de la loi, il ne s’agit pas de vouloir nuire aux commerces, mais de protéger la santé des gens. La montée du vapotage, surtout chez les jeunes, fait peur. Et dans un pays où les soins médicaux coûtent cher, mieux vaut prévenir que guérir. La vraie question reste de savoir si cette loi pourra passer sans trop gêner les commerces qui ont du mal à s’adapter.