Maghreb: une tour éponyme bientôt inaugurée par un dirigeant

Symboles de puissance architecturale et témoins du génie humain, les tours transforment le visage des villes qu’elles dominent. Qu’elles abritent des bureaux, des logements ou des espaces hôteliers, ces édifices vertigineux marquent l’espace urbain par leur présence imposante et incarnent souvent des ambitions économiques et culturelles. Leur construction mobilise des compétences pointues et représente des défis techniques considérables, faisant de chaque projet une référence pour son époque et son contexte.

Au Maroc, la Tour Mohammed VI s’apprête à s’inscrire dans cette lignée avec son inauguration imminente par le roi Mohammed VI. Implantée entre Rabat et Salé, le long du fleuve Bouregreg, cette structure remarquable redessine déjà le panorama de la région. Les autorités locales de Salé, en étroite collaboration avec des représentants de la société civile, s’affairent depuis plusieurs jours à préparer l’accueil du souverain. Une réunion de coordination entre les présidents des quatre arrondissements et divers acteurs locaux a permis de mettre en place des mesures concrètes pour garantir le bon déroulement de cette visite royale.

Culminant à 250 mètres, la tour occupe une superficie de 102 800 mètres carrés et propose une offre diversifiée, combinant un hôtel de prestige, des bureaux modernes ainsi que des appartements haut de gamme. Pour agrémenter le cadre de vie et de travail, un petit port a été aménagé en face de l’entrée principale, permettant des promenades en barque sur le Bouregreg, une manière originale de relier modernité et charme naturel du site.

Ce projet emblématique a nécessité un investissement de près de 3,5 milliards de dirhams. Dans le cadre de son exploitation, un partenariat stratégique a été récemment scellé entre la société “O Tower”, maître d’ouvrage du site, et le groupe Hilton. L’accord prévoit la gestion de l’hôtel Waldorf Astoria, qui prendra place au sein même de la tour, ajoutant une dimension internationale à cette infrastructure déjà ambitieuse.

À l’approche de cette inauguration attendue, l’entretien des abords du site a été confié à des entreprises spécialisées afin d’assurer des conditions irréprochables lors de la cérémonie. La Tour Mohammed VI, en plus d’enrichir le paysage architectural marocain, se présente comme un vecteur de développement économique pour la région, renforçant ainsi l’attractivité du corridor Rabat-Salé.