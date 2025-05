Maghreb: une université remporte le Grand Prix Innovation à Shenzhen

Huawei office building (photo d'illustration)

L’équipe marocaine « NovaOR Out Of The Box » de la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia a remporté le Grand Prix de la catégorie Innovation Track lors de la finale mondiale de la Huawei ICT Competition. Cet événement international s’est tenu du 19 au 25 mai derniers à Shenzhen, en Chine.

Cette neuvième édition a attiré un nombre record de participants, avec plus de 210 000 étudiants et enseignants issus de plus de 2 000 établissements d’enseignement supérieur. La compétition a couvert plus de 100 pays et régions, soulignant son envergure mondiale. Après les phases de qualification nationales et régionales, seules 179 équipes de 48 pays ont pu accéder à la finale internationale.

Une équipe d’exception représentant le Maroc

L’équipe victorieuse était composée d’Ayman Amokrane et Maryeme Hassani, deux étudiants talentueux de l’Université Moulay Ismaïl, encadrés par leur mentor, le professeur Youssef Farhaoui. Leur parcours exemplaire à travers les différentes étapes de la compétition a été particulièrement remarqué pour son approche rigoureuse et son orientation innovante.

Cette reconnaissance internationale met en lumière l’excellence de la formation dispensée par la FST d’Errachidia et, plus généralement, par l’Université Moulay Ismaïl. Elle témoigne également de l’engagement des équipes pédagogiques dans l’accompagnement des projets étudiants vers l’innovation. Le président de l’université, Ahmed Mouchtachi, a exprimé sa fierté face à cet accomplissement qui renforce la notoriété internationale de l’établissement.

Un succès fruit d’un partenariat stratégique

Cette performance s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et Huawei Maroc. Cette alliance vise à encourager l’excellence dans le domaine numérique, à renforcer la formation spécialisée et à développer les compétences digitales indispensables pour accompagner la transformation numérique du pays. Cette victoire illustre parfaitement les résultats concrets de cette coopération stratégique.