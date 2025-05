Maghreb: voici les 3 villes incontournables des Français cet été

Photo : DR

Le Maroc continue de séduire les voyageurs français, s’imposant comme l’une des destinations phares pour les vacances estivales de 2025. Les villes marocaines, en particulier, connaissent un engouement croissant. Trois d’entre elles figurent parmi les plus recherchées par les Français, soulignant l’attrait constant du royaume pour les touristes européens. Marrakech, Essaouira et Fès sont en tête des préférences, tandis que des recherches pour des destinations comme l’Algérie et la Tunisie connaissent également une certaine hausse.

Cette année, bien que le budget moyen des Français pour leurs vacances soit en légère baisse par rapport à l’année précédente, le Maroc se distingue comme un choix incontournable. Avec un coût de vacances en baisse de 74 euros par rapport à l’an dernier, l’influence de l’inflation reste palpable, mais le Maroc se présente comme une alternative intéressante. La proximité, l’offre variée et l’hospitalité du pays en font une destination idéale pour ceux qui souhaitent voyager sans se ruiner. Les villes marocaines, avec leur richesse culturelle et historique, continuent de remplir les attentes des voyageurs à la recherche de dépaysement et d’authenticité.

Publicité

Les données montrent que près de 23 % des recherches estivales des Français concernent des destinations méditerranéennes, avec une attention particulière pour le Maroc. Avec une demande croissante pour des villes comme Essaouira et Fès (+147 % et +64 % de recherches respectivement), ces destinations bénéficient d’un nouveau souffle. En outre, la stabilité de Marrakech, classée parmi les 10 premières villes recherchées, souligne sa position dominante dans les plans de voyage des Français.