Retour de trésors royaux : le « Kataklè »du Dahomey bientôt de retour au Bénin

Le 12 mai 2025 marquera pour le Bénin, le retour tant attendu du « Kataklè« , un tabouret royal à trois pieds, symbole de la royauté et de la résistance du royaume du Dahomey. Après près de deux siècles d’absence, cette pièce emblématique des trésors royaux, pillée durant la colonisation, retrouvera enfin sa terre d’origine.

La restitution du « Kataklè« , conservé jusqu’à présent au musée national d’Helsinki en Finlande, s’inscrit dans un processus de réappropriation du patrimoine culturel béninois. Le « Kataklè » a été emporté en 1892 par le Général français Alfred Dodds lors de la campagne militaire contre le Royaume de Danxomey. Sa redécouverte en Finlande a suscité un vif émoi, tant dans les cercles patrimoniaux que politiques. Alain Godonou, chargé de mission aux patrimoines et aux musées du président béninois, a confirmé sur RFI que l’œuvre est en très bon état et que toutes les dispositions sont prises pour un rapatriement sécurisé et symboliquement fort.

Ce retour s’inscrit dans une dynamique plus large de restitution des patrimoines africains, le « Kataklè » étant la 27ème œuvre restituée au Bénin depuis 2021. Chaque pièce, au-delà de sa valeur esthétique ou historique, représente un fragment d’identité retrouvée pour le peuple béninois.

La cérémonie de restitution, qui coïncidera avec la Journée mondiale du patrimoine africain, sera un moment fort de célébration et de reconnaissance. Elle souligne la volonté du Bénin de reconstruire son récit historique à travers ses propres objets, affirmant ainsi sa souveraineté culturelle.

Alors que le pays s’affirme comme un acteur majeur de la restitution des patrimoines africains, le retour du « Kataklè » est bien plus qu’un simple rapatriement matériel. C’est un acte de réparation symbolique, une affirmation de l’identité et de la mémoire d’un peuple dont l’histoire, longtemps éparpillée, retrouve enfin ses racines.