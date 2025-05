Santé reproductive : Cotonou accueille le Dialogue du Partenariat de Ouagadougou

Photo: DR

Du 6 au 8 mai 2025, Cotonou réunit des jeunes venus des neuf pays membres du Partenariat de Ouagadougou pour débattre des stratégies de financement durable des droits en santé sexuelle et reproductive dans un contexte de crises politiques et budgétaires. L’objectif : relever les défis de financement des Droits en santé sexuelle de la reproduction dans un contexte de crises politiques et budgétaires.

Acteurs clés de la transformation sociale en Afrique de l’Ouest, les jeunes engagés dans la santé reproductive veulent influer sur les décisions relatives au financement de ces droits. Selon Amour Vodounhessi, Point focal jeune PO/Fp2030 Bénin, l’instabilité mondiale et les restrictions budgétaires accentuent la précarité. Il souligne que ce sont les adolescents, les jeunes filles et les populations marginalisées qui en paient le prix le plus élevé.

Le dialogue régional constitue un cadre pour construire des solutions adaptées aux réalités locales. Il s’agit pour les participants de proposer des actions concrètes afin de maintenir les financements et garantir l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Marie Ba, de l’Unité de coordination du Partenariat, insiste sur l’importance de reconnaître les acquis malgré les défis. Elle appelle les jeunes à s’engager activement, estimant que la résilience des systèmes passera par leur mobilisation.

Dr Thierry Lawalé, représentant du ministre de la Santé et intervenant lors de la rencontre, a élargi la réflexion aux priorités de développement. Selon lui, l’environnement, souvent négligé, doit faire partie des préoccupations. Il invite les jeunes à s’interroger sur leur contribution au bien commun, notamment en matière de santé. Il appelle à une réflexion approfondie pour identifier des approches concrètes, durables et adaptées à la jeunesse.

En réunissant les voix de la jeunesse autour des enjeux cruciaux du financement, ce dialogue vise à renforcer les actions nationales et à faire entendre les besoins spécifiques des jeunes dans les politiques publiques de santé reproductive.