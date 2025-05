Sénégal : Les manifestations contre les lobbys homosexuels enregistrent des incidents

Alors que l’arrivée du parti PASTEF à la tête du pays avait ravivé les espoirs d’une rupture politique, certains groupes de la société civile attendent désormais des gestes forts, notamment sur les questions sociales et culturelles jugées sensibles. Parmi celles-ci, le rejet de l’homosexualité occupe une place particulière. Des rassemblements s’organisent pour réclamer une position plus ferme de l’État, et ces mobilisations prennent parfois un tour incontrôlé, révélant des tensions sous-jacentes dans l’opinion publique. La récente manifestation organisée contre les lobbys LGBT a montré les limites de cet exercice : ce qui devait être une démonstration de force citoyenne s’est partiellement transformé en scène de violence incontrôlée.

Une équipe de presse attaquée en pleine couverture

L’équipe de Walf TV, présente sur les lieux pour assurer la couverture médiatique de l’événement, a été violemment prise à partie par une foule déchaînée. Menacés, les journalistes n’ont échappé au lynchage que de justesse. Cette scène, qui pourrait relever d’un malentendu ou d’une confusion sur leur présence, révèle aussi un climat de suspicion grandissant à l’égard des médias perçus comme critiques ou ambigus sur certaines causes. Le groupe Walfadjri, à qui appartient la chaîne, a exprimé son indignation et envisage des poursuites judiciaires contre les auteurs de l’agression, qu’il affirme pouvoir identifier formellement. Cet épisode soulève une question de fond : comment couvrir des sujets sensibles dans un environnement où la colère populaire peut se retourner contre les messagers eux-mêmes ?

Une polarisation de plus en plus visible

L’événement illustre une réalité sociale plus large : le débat public autour des identités, des droits et des valeurs se durcit, souvent sans filtre ni nuance. Certains manifestants n’hésitent plus à voir dans toute voix divergente une menace à combattre. Cette radicalisation des attitudes complique la mission des institutions démocratiques et affaiblit les fondements mêmes du vivre-ensemble. Dans un pays où les tensions politiques récentes ont déjà éprouvé la cohésion nationale, ces poussées de violence verbale et physique autour de sujets identitaires risquent de créer de nouveaux foyers d’instabilité.

Au-delà du débat sur les lobbys homosexuels, l’agression d’une équipe de presse interroge sur la place laissée à l’expression pluraliste dans l’espace public. La force d’un État ne se mesure pas seulement à sa capacité à faire respecter l’ordre, mais aussi à sa faculté de garantir que toutes les voix — même discordantes — puissent être entendues sans crainte pour leur sécurité. Pour que les changements politiques espérés ne se résument pas à une alternance de façade, il devient urgent de tracer une frontière claire entre mobilisation populaire et violences incontrôlées.