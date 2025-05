« Sortez de ce jeu »: Azannai réagit à l’annonce d’officines de déstabilisation du Bénin

La déclaration du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, lors d’une émission le mercredi 30 avril 2025, continue de faire réagir. Il y évoquait l’existence « d’officines », en lien avec des tentatives de déstabilisation du Bénin en 2025, depuis l’intérieur comme l’extérieur du pays. Candide Azannaï, président du parti Restaurer l’Espoir, a éagit sur le sujet.

Selon lui, ces propos s’inscrivent dans une logique de manipulation politique. « Vous savez, en politique, il y a quelque chose qu’on appelle l’invention de l’ennemi. Une stratégie de manipulation par la peur », a-t-il déclaré, estimant que le gouvernement cherche à instaurer un climat d’angoisse à l’approche de la fin du mandat du président Patrice Talon.

Publicité

S’adressant directement à l’Exécutif, il a lancé : « Sortez de ce jeu. Ce que vous voulez faire, on vous attend. Et ce que vous voulez faire, seuls les naïfs ne veulent pas comprendre ». Il critique ce qu’il perçoit comme une instrumentalisation du terrorisme dans le discours politique. « On ne va pas prétexter de la peur des officines pour empêcher que la démocratie ne s’exerce », a-t-il ajouté. Azannaï s’interroge aussi sur les intentions du gouvernement concernant la réforme du système politique. Il évoque un projet de « clochardisation de la fonction présidentielle » et reproche aux autorités le flou entourant les termes de la « refonte complète du système ».

Il dénonce également les nouvelles exigences du Code électoral, notamment l’introduction d’un accord de coalition parlementaire à déposer avec les candidatures, tout en rappelant l’interdiction des alliances électorales. Pour lui, ces contradictions traduisent une confusion juridique et un risque d’instabilité. Il remet également en question le rôle de la Cour constitutionnelle en cas d’élections jugées « infructueuses » si aucun parti n’atteint le seuil requis. « Ceux qui rédigent ces textes n’arrivent même pas à les comprendre », a-t-il poursuivi.