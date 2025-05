Tabaski au Sénégal : le Mali scruté pour l’approvisionnement en moutons

À l’approche de la fête de la Tabaski, le Sénégal intensifie les préparatifs pour sécuriser l’un des éléments essentiels de cette célébration : le mouton. Cette année encore, le pays entend éviter les pénuries et les hausses abusives des prix en consolidant ses liens avec ses voisins fournisseurs. Si la Mauritanie reste un partenaire traditionnel, le regard se tourne de plus en plus vers le Mali, qui s’impose comme un acteur clé dans la chaîne d’approvisionnement.

Une délégation officielle sénégalaise conduite par Dr Alpha Ba, Secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement Paysan, s’est récemment rendue à Bamako. Elle comprenait également l’ambassadeur du Sénégal au Mali, le gouverneur de Tambacounda et le directeur national de l’élevage. Cette mission vise à assurer un flux fluide et sécurisé d’animaux vers le marché sénégalais, à travers une meilleure coordination transfrontalière et un soutien logistique aux éleveurs maliens.

Publicité

Le choix du Mali n’est pas anodin. En 2024, près de 37 % des moutons importés par le Sénégal venaient de ce pays, soit près de 110 000 têtes sur un total de 297 488. Pour répondre à une demande nationale estimée à 830 000 têtes, dont 260 000 pour la région de Dakar seule, le Sénégal prévoit cette année l’importation de 250 000 moutons, en majorité depuis le territoire malien.

Cette stratégie s’inscrit dans une logique d’anticipation. En garantissant un approvisionnement stable bien avant la Tabaski, les autorités espèrent freiner la spéculation, contenir la flambée des prix et offrir aux ménages un accès plus serein au mouton de sacrifice. La démarche permet aussi de soutenir les éleveurs transfrontaliers, qui dépendent fortement de cette période pour écouler leur cheptel.

Cette coopération avec le Mali renforce aussi les liens de solidarité entre deux pays qui partagent une longue tradition d’échanges pastoraux. Dans un contexte marqué par les incertitudes régionales, elle témoigne de la volonté du Sénégal de bâtir une réponse durable et concertée aux défis liés à la mobilité animale et à la sécurité alimentaire.