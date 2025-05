Trump : un milliardaire met en garde contre son style de gouvernance

Ray Dalio. Photo: JOE BUGLEWICZ—BLOOMBERG/GETTY IMAGES

Lorsqu’il entama son second mandat, Donald Trump ne perdit pas de temps pour bousculer l’ordre établi. Alliés traditionnels, hauts fonctionnaires et membres de son propre parti furent tour à tour désarçonnés par ses décisions unilatérales et son ton combatif. Il remania en profondeur ses équipes, remplaçant les voix discordantes par des fidèles convaincus. Sur la scène internationale, il fit vaciller des décennies de diplomatie patiemment construite, retirant les États-Unis d’accords multilatéraux sans consultation préalable. À l’intérieur, son mépris affiché pour les règles institutionnelles classiques alarma les observateurs. Ce tournant autoritaire, bien qu’habillé de slogans populistes et d’appels au patriotisme, révéla une ambition singulière : concentrer toujours plus de pouvoir entre les mains d’un seul homme.

Ray Dalio interroge les dynamiques de pouvoir

Dans How Countries Go Broke: The Big Cycle, Ray Dalio, homme d’affaires reconnu, analyse certaines tendances institutionnelles à travers une grille de lecture historique et économique. Il identifie des motifs récurrents dans la manière dont les systèmes politiques évoluent lorsqu’ils sont confrontés à des tensions internes ou à des conflits. Dalio évoque notamment le rôle que peuvent jouer certains dirigeants dans la transformation du pouvoir exécutif, en le rendant moins perméable aux mécanismes de régulation classiques.

Il s’interroge donc sur la nature des changements introduits sous la présidence Trump et les compare à ceux observés lors d’épisodes passés où les contrepoids institutionnels s’étaient affaiblis. Pour illustrer ses propos, il cite l’utilisation fréquente des ordonnances présidentielles, le contournement de certains freins constitutionnels… Toutefois, Dalio ne formule pas de jugement définitif : il propose des pistes de réflexion sur les risques potentiels liés à une personnalisation poussée du pouvoir dans un contexte de polarisation politique.

Une gouvernance hors des sentiers conventionnels

La méthode de gouvernance de Donald Trump a souvent été décrite comme atypique par rapport aux standards historiques de la présidence américaine. Il a eu recours de façon soutenue aux décrets présidentiels, réduisant dans certains cas le rôle du Congrès dans le processus décisionnel. Plusieurs décisions judiciaires ont été publiquement contestées, et certaines mesures, notamment en matière d’immigration, ont suscité des réactions contrastées tant sur le plan national qu’international.

Son style direct et sa volonté de contourner les procédures classiques ont conduit à une centralisation accrue du pouvoir exécutif. Trump a réduit l’espace laissé à la délibération interne en s’entourant de collaborateurs plus alignés sur sa vision, limitant ainsi les débats contradictoires au sein de l’administration. Ce fonctionnement, bien que critiqué par certains analystes, a aussi été salué par d’autres comme une manière de gouverner plus efficacement face aux lenteurs du système bureaucratique traditionnel.

Un débat sur les équilibres démocratiques

L’analyse de Dalio ne vise pas uniquement un individu, mais s’inscrit dans une réflexion plus large sur la résilience des systèmes institutionnels en période de tensions. Les comparaisons avec des figures historiques comme Andrew Jackson ou Franklin D. Roosevelt servent à montrer que la centralisation du pouvoir exécutif n’est pas un phénomène inédit, mais qu’elle peut prendre des formes différentes selon les contextes.

Le cas Trump soulève une question récurrente dans les démocraties modernes : jusqu’où un exécutif peut-il s’étendre sans compromettre l’équilibre entre les pouvoirs ? Les interrogations de Dalio alimentent ce débat, sans trancher, en mettant en lumière les conséquences possibles d’une gouvernance fortement personnalisée. Il appelle à observer attentivement les signaux faibles, les glissements institutionnels et les changements de normes, qui, cumulés, peuvent affecter durablement la stabilité d’un système.