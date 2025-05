USA: décès d’une célèbre chanteuse dans un incendie

image d'illustration

Les incendies domestiques, souvent imprévisibles et dévastateurs, continuent de bouleverser des vies en frappant sans distinction. Chaque année, des foyers sont ravagés, laissant derrière eux des familles endeuillées et des communautés en état de choc. Ces drames rappellent à quel point les sinistres liés au feu peuvent, en l’espace de quelques instants, effacer des années de souvenirs et emporter des vies précieuses, soulignant la nécessité d’une vigilance permanente et de mesures de prévention renforcées.

Jill Sobule, célèbre pour avoir marqué les années 1990 avec son tube « I kissed a girl », est décédée le 1er mai à l’âge de 66 ans dans l’incendie de sa maison située à Woodbury, dans le Minnesota. L’artiste américaine, également connue pour son engagement en faveur des droits humains, était attendue sur scène dès le lendemain pour un concert à Denver, avant de poursuivre une tournée qui devait la mener notamment à Cambridge et Minneapolis.

Originaire de Denver, Jill Sobule avait su s’imposer dès les débuts de sa carrière avec son premier album Things here are different sorti en 1990, porté par la chanson Too cool to fall in love. Elle avait ensuite enchaîné les succès, notamment avec Supermodel, bande originale du film Clueless, œuvre emblématique des années 1990. Au total, elle a publié 12 albums au cours de sa carrière, consolidant sa place dans le paysage musical américain.

Le manager de l’artiste, John Porter, a exprimé sa profonde tristesse à la suite du drame, saluant non seulement la musicienne talentueuse mais aussi la militante infatigable qu’elle était. Il a évoqué, dans un message relayé par Variety, la perte d’une amie chère tout en exprimant l’espoir que son héritage artistique continue d’inspirer les générations futures.

Le décès de Jill Sobule met brutalement un terme à une carrière de plus de trente ans, marquée par des titres qui ont su traverser les décennies et s’imprégner dans la mémoire collective, en particulier pour leur audace et leur sincérité. La scène musicale perd ainsi une voix singulière, à la fois artiste et militante, dont l’influence restera vivante à travers ses chansons.