Usines au Maghreb : grosses attentes venues d’un pays de la région

Une usine agroalimentaire (Traitement des huiles végétales). Photo : DR

L’industrialisation est bien plus qu’un simple moteur économique ; elle transforme en profondeur la capacité d’un pays à créer de la richesse durable. Elle joue un rôle essentiel en favorisant l’emploi, en développant les savoir-faire locaux et en structurant les économies autour de secteurs stratégiques. Dans le contexte maghrébin, où les économies cherchent à dépasser les limites traditionnelles, l’implantation d’industries diversifiées est une étape cruciale vers une croissance équilibrée et autonome.

Une collaboration industrielle égypto-marocaine en pleine expansion

La collaboration entre l’Égypte et le Maroc s’impose comme un catalyseur important pour le développement industriel dans la région. Près de 30 entreprises égyptiennes envisagent de s’implanter au Maroc au cours des trois prochaines années, désireuses de diversifier leurs activités dans des secteurs allant de l’agro-alimentaire à la construction navale, en passant par l’industrie automobile et les compléments alimentaires. Ce mouvement reflète la volonté égyptienne d’élargir son champ d’action industriel en Afrique du Nord, avec le Maroc comme partenaire stratégique privilégié. Dans un entretien avec Al Borsa News, le président du Conseil d’affaires égypto-marocain, Nizar Abu Ismail, a notamment confirmé ces ambitions avec le ministre marocain de l’Industrie, insistant sur le renforcement des liens économiques entre les deux pays.

Cette coopération ne se limite pas à la production locale, mais vise également à renforcer les échanges commerciaux bilatéraux. Un exemple concret est la volonté du Maroc d’exporter annuellement 3 000 véhicules vers l’Égypte, dans le cadre d’un effort coordonné pour équilibrer les flux commerciaux entre les deux pays et créer des chaînes de valeur partagées. Ces projets traduisent une démarche pragmatique pour stimuler la croissance industrielle et les échanges dans la région.

Des investissements ambitieux pour une intégration économique renforcée

Les investissements égyptiens au Maroc dépassent aujourd’hui les 700 millions de dollars, soulignant l’importance de ce partenariat pour les deux économies. Parmi les initiatives majeures figure un projet de grande envergure porté par l’homme d’affaires Samih Sawiris, qui prévoit la création d’une ville touristique sur une façade côtière marocaine. Ce projet, dont le financement pourrait atteindre plus de 500 millions de dollars sur plusieurs années, témoigne d’une approche d’investissement qui va bien au-delà de la simple installation industrielle. Il mêle développement urbain, tourisme et infrastructures, offrant ainsi un exemple de diversification économique à forte valeur ajoutée.

Une nouvelle ère pour l’industrialisation maghrébine

La montée en puissance des investissements égyptiens au Maroc reflète un tournant dans la coopération régionale, qui pourrait favoriser une intégration économique plus profonde au Maghreb. En tirant parti des complémentarités sectorielles et des ressources locales, ces initiatives participent à la construction de chaînes de valeur régionales plus robustes et compétitives. Elles contribuent également à la création d’emplois qualifiés, à la formation et à la modernisation des infrastructures, des éléments essentiels pour accompagner la transition industrielle des économies maghrébines.

Au-delà des chiffres, ces développements signalent l’émergence d’une nouvelle dynamique industrielle, où les investissements transfrontaliers jouent un rôle clé. Cette dynamique ouvre des perspectives concrètes pour renforcer la compétitivité régionale et bâtir un avenir économique partagé entre les pays du Maghreb.