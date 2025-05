VBG au Bénin : Savalou accueille une clinique juridique de l’INF

L’Institut National de la Femme (INF) a ouvert, mardi 6 mai 2025 à Savalou, une session de clinique juridique réunissant une soixantaine d’acteurs de la chaîne judiciaire et sociale. Cette rencontre, organisée sous le thème « Vous n’êtes pas seuls », s’inscrit dans la continuité des sessions menées en 2024 à Parakou, Abomey et Ouidah.

Les participants, issus des juridictions relevant de la Cour d’appel d’Abomey, proviennent de plusieurs communes des départements du Zou et des Collines, ainsi que de Lokossa, Aplahoué, Comè et Klouékanmè. Sont représentés magistrats, avocats, officiers de police, médecins, agents des services sociaux et Points Focaux de l’INF.

L’initiative vise à améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences et à renforcer la collaboration entre les professionnels concernés. Il s’agit, selon la Secrétaire exécutive de l’INF, Flore Djinou, de parvenir à une compréhension commune des textes juridiques en vigueur et à une meilleure coordination des interventions, dans le but de réduire les failles qui freinent la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).

Durant trois jours, les travaux porteront sur plusieurs modules, notamment l’application des Procédures Opérationnelles Standardisées (POS), l’organisation des circuits de prise en charge, le rôle du certificat médical dans le traitement judiciaire des cas, ou encore le contenu du cadre législatif adopté en 2021 pour la protection des femmes au Bénin.

La clinique juridique repose sur un format participatif. Elle favorise l’échange d’expériences, le partage d’informations et la recherche collective de solutions face aux obstacles rencontrés sur le terrain. En complément, un procès fictif est prévu en fin de session. Il permettra aux participants de mettre en pratique les connaissances acquises à travers la simulation d’une affaire de violences, dans des conditions proches de la réalité judiciaire.

Ce double dispositif – clinique juridique et procès simulé – constitue un outil de formation et d’harmonisation des pratiques. Il permet également d’évaluer la capacité des différents acteurs à coopérer efficacement au service des survivantes. La session de Savalou, qui marque une nouvelle étape dans le déploiement des activités de l’INF en région, prendra fin le 9 mai 2025.