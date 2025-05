WhatsApp: du changement annoncé pour une fonctionnalité très utilisée

Adem AY (Unsplash)

WhatsApp s’apprête à révolutionner l’envoi de messages vocaux. L’application de messagerie de Meta est sur le point de transformer un système inchangé depuis des années, modifiant ainsi les habitudes de ses deux milliards d’utilisateurs à travers le monde.

La prochaine mise à jour vise à simplifier grandement l’envoi des messages vocaux. Actuellement, les utilisateurs doivent maintenir l’icône du microphone enfoncée ou la faire glisser vers le haut pour verrouiller l’enregistrement. Cette méthode, parfois perçue comme peu pratique, évoluera bientôt vers une approche plus intuitive et accessible.

Une interface repensée pour plus de simplicité

La version bêta 25.13.10.70 pour iOS, identifiée par WABetaInfo, introduit une fonctionnalité innovante : un simple appui sur l’icône du microphone suffira désormais pour démarrer l’enregistrement. Ce changement fondamental transforme complètement l’expérience utilisateur en éliminant le besoin de maintenir une pression continue.

Une fois l’enregistrement commencé, une interface modernisée apparaîtra avec une onde audio dynamique accompagnée de trois options claires : supprimer, mettre en pause et envoyer. Cette nouvelle ergonomie offre un contrôle précis et une utilisation plus fluide, particulièrement utile pour les enregistrements longs ou complexes. De quoi, aussi, simplifier la vie des personnes concernées.

Contrôle renforcé de la confidentialité

La seconde innovation majeure concerne la confidentialité des messages. À l’instar des stories éphémères de Snapchat, WhatsApp introduit la possibilité de limiter l’écoute des messages vocaux à une seule fois. Cette fonctionnalité répond aux préoccupations croissantes des utilisateurs concernant le contrôle de leurs communications privées.

Ces améliorations, actuellement disponibles uniquement pour les testeurs iOS via TestFlight, ne disposent d’aucune date de déploiement officielle. Meta procédera, selon sa stratégie habituelle, à une phase de test approfondie de plusieurs semaines, voire mois, avant un lancement généralisé. Une modification attendue, mais qui pourrait surprendre énormément de monde. Attention, donc, à bien rester vigilant !