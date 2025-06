Acier au Maghreb : les USA lancent une enquête contre ce pays

Photo : DR

Le 4 juin, les États-Unis ont lancé une enquête sur les barres d’armature en acier en provenance d’Algérie. Cette investigation, initiée à la demande de l’industrie sidérurgique américaine, examine deux allégations principales : la vente à des prix inférieurs à leur valeur réelle et la réception de subventions gouvernementales jugées déloyales selon les normes commerciales américaines.

Les autorités américaines suspectent l’Algérie de mener une politique tarifaire agressive en vendant ses produits métallurgiques à des prix inférieurs à ceux du marché domestique. En parallèle, les enquêteurs vérifient si les entreprises algériennes du secteur bénéficient de soutiens financiers gouvernementaux contraires aux règles du commerce international selon Washington.

Conséquences économiques potentielles pour l’Algérie

Les répercussions de cette enquête pourraient être significatives pour l’économie algérienne. Si les investigations confirment un préjudice économique pour les producteurs américains, des droits de douane supplémentaires seront imposés sur les importations algériennes. Ces mesures protectionnistes pourraient sérieusement affecter la compétitivité des produits algériens sur le marché américain et réduire leur présence commerciale.

La Commission du commerce international américaine a établi un calendrier serré pour cette affaire. Les conclusions préliminaires doivent être rendues avant le 21 juillet, soit dans un délai de moins de sept semaines. Le Département du Commerce recevra ensuite ces résultats dans les cinq jours ouvrables, fixant l’échéance définitive au 28 juillet pour cette phase cruciale.

Une stratégie de diversification économique en péril

Cette enquête survient à un moment critique pour l’Algérie, qui cherche à réduire sa dépendance aux revenus pétroliers et gaziers en développant d’autres secteurs industriels. La sidérurgie est un pilier important de cette stratégie de diversification économique, et une limitation d’accès au marché américain pourrait compromettre ces objectifs de développement. L’Algérie n’est pas la seule concernée, puisque l’Égypte, le Vietnam et la Bulgarie font également face à des accusations similaires, révélant une approche concertée de protection de l’industrie américaine contre la concurrence étrangère.