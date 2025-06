Algérie: vers un apaisement avec la France ou simple écran de fumée

Macron et Tebboune (Photo AP)

Les relations entre l’Algérie et la France ont récemment traversé une période particulièrement tendue, notamment depuis que Paris a exprimé son soutien au plan marocain pour le Sahara occidental. Cette position, perçue comme une rupture avec une posture plus équilibrée, a provoqué un refroidissement important dans les liens diplomatiques entre Alger et Paris. L’Algérie, qui soutient fermement la cause sahraouie, a vu dans cette reconnaissance un désaveu de ses intérêts, exacerbant une situation déjà marquée par des différends historiques et politiques. Cette situation difficile a influencé les échanges et les interactions entre les deux pays, au point que les contacts officiels se sont faits rares ces derniers mois.

Une visite privée aux enjeux publics

Lundi, Rodolphe Saadé, président de la compagnie maritime CMA CGM, a effectué une visite auprès du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Si ce rendez-vous peut sembler anodin au premier abord — Saadé n’ayant pas de mandat officiel — sa signification politique ne saurait être sous-estimée. En effet, Saadé est une figure proche du président français Emmanuel Macron, et sa visite, la première de ce type depuis plusieurs mois en Algérie, a aussitôt été interprétée comme un signal possible d’apaisement. Alors que les ministres et diplomates français sont absents d’Algérie depuis plusieurs mois, cette démarche privée prend l’allure d’une tentative indirecte de réengager le dialogue.

Publicité

Entre intérêts économiques et rivalités politiques

La dimension économique de cette visite ne doit pas être sous-estimée. La CMA CGM, acteur majeur du transport maritime, joue un rôle essentiel dans la connectivité commerciale de l’Algérie avec le reste du monde. Ce rapprochement traduit aussi une volonté de préserver les intérêts économiques communs malgré les tensions politiques. En ce sens, il révèle la complexité des rapports entre les deux pays, où les enjeux stratégiques, historiques et commerciaux s’entrelacent.

Un avenir incertain pour les relations franco-algériennes

Cependant, il reste incertain si cet événement annonce un réel changement dans la dynamique bilatérale ou s’il masque simplement des désaccords toujours profonds. Le dossier du Sahara occidental reste un point de friction majeur, tout comme la concurrence régionale entre le Maroc et l’Algérie. Les gestes symboliques peuvent servir à calmer les tensions sans pour autant résoudre les différends fondamentaux. La France doit ainsi jongler entre ses intérêts dans la région et les réactions qu’ils suscitent, tandis que l’Algérie doit gérer ses alliances et préserver sa souveraineté.

À ce stade, cette visite pourrait représenter un premier pas vers un dialogue plus constructif, ou bien un simple moment de répit dans un climat tendu. L’avenir des relations franco-algériennes dépendra en grande partie des décisions politiques qui seront prises dans les prochains mois, ainsi que de la capacité des deux pays à dépasser leurs divergences pour envisager une collaboration plus stable. Quoi qu’il en soit, cette rencontre souligne la complexité et la fragilité des liens entre la France et le Maghreb dans une région où les équilibres restent fragiles.