Armement au Maghreb : un exercice militaire crée la confusion sur la toile

Les collaborations militaires entre États alliés passent souvent par des entraînements conjoints visant à rapprocher doctrines, procédures et techniques de combat. Au Maghreb, une opération conjointe entre la France et le Maroc, baptisée Marathon 25, montre cette dynamique. L’objectif : renforcer la coordination entre les forces aériennes des deux pays. Mais ce qui aurait pu rester un exercice de routine s’est retrouvé au centre d’une polémique, à cause d’un incident en vol.

Rafale, F-16, MRTT : alliance en altitude

Cette semaine, un exercice a mobilisé des avions de combat modernes et des appareils de soutien sophistiqués. Les forces françaises ont déployé des chasseurs Rafale B et un avion de transport et de ravitaillement A330 MRTT, provenant d’unités expérimentées dans les missions de projection. Les forces marocaines, quant à elles, ont engagé les F-16C/D Fighting Falcon, qui ont représenté la colonne vertébrale des manœuvres, appuyés par des hélicoptères Puma, utilisés pour les missions logistiques et médicales.

L’un des points clés de l’opération résidait dans la pratique du ravitaillement en vol, un volet tactique peu courant dans l’arsenal marocain. Le pays dispose certes de deux KC-130H, mais l’interface avec le MRTT français offrait une toute autre configuration. Pour les pilotes marocains, il s’agissait d’apprendre à gérer ces phases de vol exigeantes avec un appareil bien différent de ceux qu’ils connaissent.

Les vols ont aussi été l’occasion de faire évoluer des formations mixtes composées d’avions français et marocains. Ce type de coopération, qui exige une coordination très précise, repose sur des communications fluides, des règles d’engagement communes, et une confiance technique entre les escadrilles.

Malentendu en haute altitude

L’aspect le plus commenté de Marathon 25 n’a pourtant pas été la qualité du travail en formation, mais un incident singulier survenu lors d’un vol. Comme l’a rapporté le site spécialisé Avions Légendaires, une patrouille de chasseurs marocains a été déployée pour aller à la rencontre d’un appareil non identifié dans le ciel du royaume. Lors de la manœuvre, ils ont découvert qu’il s’agissait en réalité d’un avion de l’armée française — le MRTT Phénix, accompagné par deux Rafale B.

Ce malentendu a débouché sur une injonction claire : les avions français devaient immédiatement quitter l’espace aérien marocain, sans quoi une riposte n’était pas exclue. Cette situation peut être due à une lacune dans la transmission des informations de vol, ou à une erreur de reconnaissance opérationnelle.

L’incident a été interprété de diverses manières. Pour certains, il s’agit d’un simple raté dans un exercice complexe. Pour d’autres, la fermeté marocaine pourrait traduire une volonté de rappeler sa souveraineté, y compris face à ses partenaires.

Exercice réussi, vigilance renforcée

Malgré cet épisode, Marathon 25 représente une étape importante dans la collaboration entre Rabat et Paris. Il a permis de tester en situation réelle la compatibilité entre les deux forces aériennes, tant au niveau technique qu’humain. Les Rafale et les F-16 ont pu évoluer ensemble, tandis que les pilotes marocains ont expérimenté des opérations nouvelles pour eux, comme le ravitaillement auprès d’un appareil de classe MRTT.

Ce type de coopération ne se limite pas à un simple partage de ciel. Il engage aussi la capacité des armées à anticiper les imprévus, à dialoguer dans des situations tactiques dynamiques, et à maintenir une rigueur absolue dans l’organisation. L’incident de reconnaissance, aussi bref qu’il ait été, rappelle qu’aucun détail ne doit être laissé au hasard lorsqu’il s’agit d’équipements de guerre circulant à haute vitesse au-dessus de territoires sensibles.

Finalement, si l’objectif de formation a été atteint, Marathon 25 laisse aussi une leçon opérationnelle claire : la confiance stratégique repose autant sur les performances des avions que sur la clarté des protocoles. Dans le ciel comme dans les états-majors, la moindre faille peut transformer un entraînement en zone de doute.