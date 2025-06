Automobile au Maghreb : une marque locale de camions lancée

Photo de Laurel and Michael Evans sur Unspla

Le Maghreb ne se contente plus d’accueillir des chaînes d’assemblage ou de produire des pièces pour les marques étrangères. Une mutation plus profonde est en cours : les ambitions régionales s’orientent désormais vers la création de marques locales, avec une volonté de contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur. Le Maroc a donné le ton avec ses hubs d’exportation, la Tunisie s’est spécialisée dans les équipements électroniques et mécaniques, et l’Algérie, jusqu’ici à la traîne sur le plan de l’innovation de marque, vient de franchir un cap majeur avec un événement inédit dans le secteur des véhicules industriels.

TIRSAM dévoile la première marque privée algérienne de camions

Ce 14 juin, un jalon important a été posé dans l’histoire industrielle de l’Algérie : l’entreprise TIRSAM, implantée dans la wilaya de Batna, a lancé officiellement sa propre marque de camions. Ce n’est pas simplement un nouveau modèle qui a été présenté, mais bien une identité industrielle complète, portée par une entreprise nationale et développée en dehors de tout partenariat étranger. Il s’agit d’une première dans le pays : aucun acteur privé algérien n’avait encore pris l’initiative de concevoir, produire et apposer sa propre marque sur un véhicule utilitaire lourd.

La cérémonie de lancement, organisée sur le site même de l’entreprise, s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie, Sifi Gherieb, un signe fort de reconnaissance pour cette percée qui dépasse le simple domaine technique. En créant une marque locale de camions, TIRSAM bouscule un paysage longtemps dominé par les marques importées ou assemblées sous licence. Elle affirme une vision d’autonomie industrielle fondée sur le savoir-faire national.

Un pari sur l’utilitaire, pensé pour le territoire

Le choix stratégique de démarrer avec des camions plutôt qu’avec des véhicules légers témoigne d’une lecture fine du marché algérien. Le transport de marchandises, notamment dans les zones intérieures, repose largement sur les poids lourds, souvent importés à des prix élevés. TIRSAM vient répondre à une demande réelle, avec des véhicules conçus pour les conditions de conduite locales : routes irrégulières, climats extrêmes, besoin de durabilité.

En développant cette marque, l’entreprise entend aussi structurer autour d’elle un tissu industriel complémentaire : ateliers de maintenance, production de pièces détachées, sous-traitants spécialisés. C’est tout un écosystème qui peut naître autour de cette nouvelle identité, contribuant à l’essor de l’emploi local et à la réduction de la dépendance aux importations.

Un précédent porteur de transformation

Ce lancement n’est pas qu’un succès ponctuel : il trace une voie pour d’autres acteurs industriels de la région. La création d’une marque nationale de camions par une entreprise privée montre que l’innovation n’est plus l’apanage des multinationales. Elle réaffirme que les entreprises maghrébines peuvent elles aussi concevoir, produire et se positionner comme des références sur leur propre marché.

TIRSAM n’a pas simplement lancé un camion : elle a créé une marque, une identité, et peut-être une nouvelle manière de penser l’industrie dans le pays. Le Maghreb, longtemps considéré comme une périphérie de production, voit ainsi naître en son sein une initiative qui pourrait faire école, en Algérie comme ailleurs.