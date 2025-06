Automobile au Maghreb : une usine allemande annoncée dans ce pays

Photo de Laurel and Michael Evans sur Unspla

Ces dernières années, le Maghreb s’est affirmé comme un acteur clé de l’industrie automobile sur le continent africain. Le Maroc, en particulier, est devenu un centre de production convoité, attirant des investisseurs internationaux grâce à une combinaison efficace de stabilité économique, d’accords commerciaux avantageux et d’un réseau logistique en développement constant. Les villes comme Tanger, Casablanca ou Kénitra se sont transformées en plateformes industrielles où se croisent lignes d’assemblage, équipementiers et centres techniques. Cette dynamique a permis au royaume de se positionner non seulement comme un fabricant pour les marchés étrangers, mais aussi comme un terrain fertile pour l’innovation et le perfectionnement industriel.

Une nouvelle étape à Kénitra avec un projet allemand d’envergure

Le groupe allemand Benteler a décidé de poser une nouvelle pierre à l’édifice industriel marocain ce mardi 24 juin. L’entreprise a entamé la construction d’une usine dans la zone franche industrielle de Kénitra, projet dont le lancement a été marqué par une cérémonie avec des figures majeures du secteur, dont le ministre marocain de l’Industrie, Ryad Mezzour, et Matthias Siemer, président de Benteler Automotive Components Europe. Le montant engagé dépasse les 400 millions de dirhams, ce qui témoigne de la confiance de l’équipementier envers le potentiel de la région.

Mais l’ambition du projet ne se limite pas à l’installation d’un site de production traditionnel. L’usine reposera sur des infrastructures ultra-modernes inspirées des principes de l’industrie connectée. Des technologies automatisées, des systèmes d’analyse de données intégrés et des chaînes de production intelligentes viendront y soutenir les opérations quotidiennes. Cette orientation vers des procédés numérisés vise à faire de ses sites des modèles de performance technologique.

Une impulsion vers l’excellence industrielle

L’installation de Benteler à Kénitra reflète un changement d’approche dans les projets industriels en Afrique du Nord. Il ne s’agit plus uniquement de profiter de coûts compétitifs ou d’un accès facilité aux marchés européens, mais aussi de participer à un processus d’amélioration continue des capacités locales. L’intégration de solutions automatisées dans cette nouvelle unité contribuera à enrichir les compétences techniques sur place, à attirer des profils spécialisés, et à renforcer l’écosystème automobile marocain dans son ensemble.

Prévue pour entrer en service dès l’année prochaine, l’usine pourrait devenir un site pilote dans la région pour les opérations de production basées sur l’interconnexion des machines et l’analyse en temps réel. Ce type d’investissement signale aussi aux autres industriels que le Maroc n’est plus seulement un atelier pour constructeurs, mais un espace où se déploient des technologies de dernière génération.

Avec ce projet, le groupe Benteler renforce non seulement sa présence sur le marché africain, mais contribue également à transformer la perception du Maghreb comme simple terre d’assemblage. L’industrie automobile y devient un levier de montée en compétence, d’innovation concrète et de structuration économique durable.