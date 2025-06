Automobiles au Maghreb : des facilitations annoncées pour les importateurs

Photo Cédrick Aïtchedji

Dans plusieurs pays africains, beaucoup de gens achètent leurs voitures à l’étranger, faute d’offres locales abordables. Cela concerne aussi bien les particuliers que les vendeurs. Ces importations passent presque toujours par les ports, qui sont souvent surchargés. Les procédures douanières prennent du temps, et les véhicules restent parfois longtemps bloqués, ce qui entraîne des frais supplémentaires. En Algérie, les autorités ont décidé de changer un point important pour essayer d’améliorer la situation.

Les voitures pourront être dédouanées en dehors des ports

Jusqu’ici, les voitures importées devaient forcément passer par les ports maritimes pour les démarches douanières. Mais, une nouvelle règle permet maintenant d’envoyer ces véhicules vers des ‘ports secs’ à l’intérieur du pays. Cette décision a été annoncée dans une note publiée le 3 juin par la Direction générale des douanes.

L’idée est simple : alléger la charge des ports habituels en faisant certaines démarches dans d’autres endroits. Cela pourrait permettre aux véhicules de sortir plus vite des conteneurs, sans attendre longtemps dans les ports. Moins d’attente, moins de frais pour ceux qui importent.

Des démarches un peu plus souples

Cette réforme vise surtout à rendre les choses plus simples. En ajoutant de nouveaux endroits pour faire le dédouanement, les autorités espèrent réduire les délais et alléger la charge de travail dans les grands ports. Cela ne veut pas dire que tout sera plus rapide ou moins cher pour tout le monde, mais c’est un pas vers un fonctionnement un peu plus fluide.

Pour les importateurs, cela peut aussi éviter de devoir se déplacer jusqu’aux ports maritimes. Si un port sec est plus proche de leur région, cela leur fera gagner du temps et peut-être un peu d’argent.

Une solution qui pourrait intéresser d’autres pays

Même si cette décision ne concerne que l’Algérie pour l’instant, d’autres pays du Maghreb pourraient y réfléchir aussi. Mais, il est encore trop tôt pour dire si cette nouvelle façon de faire sera vraiment efficace. Tout dépendra de la manière dont elle sera appliquée. Mais c’est une tentative pour rendre les choses un peu moins compliquées pour ceux qui importent des véhicules.