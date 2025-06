Aviation au Maghreb : une importante croissance attendue

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Dans le ciel du Maghreb, la compétition s’intensifie entre compagnies aériennes qui rivalisent pour dominer l’espace régional. Maroc, Algérie et Tunisie avancent leurs pions en modernisant leurs flottes, en développant de nouvelles dessertes et en diversifiant leurs services. Si le transport de passagers reste central, le fret aérien devient un champ stratégique. L’Algérie, accélère désormais sa transformation et renforce sa présence sur le segment cargo.

Le fret algérien prend de l’altitude

Le transport de marchandises par voie aérienne connaît un véritable essor dans le pays. En 2024, la branche logistique d’Air Algérie a franchi un cap en expédiant près de 29 000 tonnes, une performance en nette hausse par rapport à l’année précédente. Forte de cette dynamique, l’entreprise ambitionne de poursuivre sa progression avec une hausse estimée entre 8 et 12 % sur l’année 2025. C’est ce qu’a indiqué Noureddine Rabah Benabbes, directeur commercial d’Air Algérie Cargo, le samedi 21 juin 2025.

Publicité

Pour accompagner cette montée en charge, la compagnie a renforcé sa flotte avec l’ajout d’un appareil « Boeing 737-700 » adapté au transport de volumes importants. D’une capacité d’environ 16 tonnes, cet avion offre des marges de manœuvre supplémentaires pour répondre à l’accroissement des flux commerciaux. Mais cette expansion ne repose pas seulement sur les équipements : la compagnie est également engagée dans une procédure visant à obtenir une autorisation opérationnelle indispensable pour élargir ses activités.

Un appui financier décisif

Ce développement ne serait pas possible sans le soutien institutionnel apporté aux entreprises exportatrices. En effet, le Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE) s’est chargé de la moitié des frais liés au transport aérien de marchandises, allégeant considérablement les coûts logistiques des opérateurs. Cette mesure permet aux producteurs algériens de mieux se positionner face à leurs concurrents, en assurant un accès plus fluide aux marchés étrangers.

Porté par cette dynamique, plusieurs projets de nouvelles liaisons sont en préparation pour absorber une demande qui ne cesse de croître. Le soutien financier, combiné à une réorganisation stratégique du secteur, permet de repositionner l’Algérie comme un acteur compétitif dans le fret aérien régional.

Rééquilibrage des forces régionales

Alors que le Maroc continue de renforcer sa position de carrefour entre l’Afrique et l’Europe, et que la Tunisie multiplie les initiatives pour attirer le transit régional, l’Algérie montre qu’elle ne souhaite plus rester en retrait. En adoptant une démarche offensive, en soutenant ses entreprises et en modernisant ses moyens, elle tente de rattraper son retard et de tirer profit de sa position géographique centrale.

Publicité

La transformation de sa logistique aérienne pourrait avoir un effet d’entraînement sur d’autres secteurs de l’économie, notamment les exportations hors hydrocarbures. Si cette stratégie se poursuit, l’Algérie pourrait bien se faire une place de choix parmi les grands points d’ancrage du fret aérien maghrébin.