Bénin – Côte d’Ivoire : Talon reçu par Ouattara

Le président béninois Patrice Talon a été reçu en audience, ce mardi 24 juin 2025, par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Une rencontre de haut niveau qui s’inscrit dans une dynamique de concertation entre les deux chefs d’État, au moment où les enjeux régionaux exigent davantage de cohésion entre partenaires ouest-africains.

Une visite à forte portée politique

Officiellement, l’entretien a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et la Côte d’Ivoire, deux pays qui partagent une coopération ancienne, notamment dans divers domaines. Mais au-delà des échanges bilatéraux, les discussions ont également abordé la situation dans la sous-région, dans un contexte marqué par des défis persistants dans la sous-région.

Publicité

Cette rencontre intervient à peine 48 heures après la clôture du 67e sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu à Abuja les 21 et 22 juin derniers. Le sommet avait notamment évoqué la recomposition de la région face au retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La présence du président Talon à Abidjan après ce sommet pourrait donc s’interpréter comme une initiative de concertation ciblée avec un partenaire influent au sein de la CEDEAO.