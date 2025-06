Bénin : Des agents du Cnhu devant la Criet pour détournement de frais d’hospitalisation

Photo: Site web CNHU-HKM

Au Bénin, le procès de six agents du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) s’est ouvert, jeudi 5 juin 2025, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Les mis en cause sont poursuivis pour un supposé détournement de fonds liés aux frais d’hospitalisation.

Selon l’accusation, les prévenus — dont un agent de recouvrement et le surveillant du service d’accueil et des urgences — auraient, à plusieurs reprises, modifié les montants des factures hospitalières, soit en les minorant pour empocher les excédents, soit en les majorant au détriment des patients. Ces pratiques présumées leur ont valu d’être inculpés pour abus de fonctions et placés sous mandat de dépôt depuis le 7 avril 2025.

Publicité

À la barre, les six agents ont nié les faits, rejetant en bloc les accusations portées contre eux. Toutefois, la Cour a exposé certains éléments du dossier, notamment la découverte, lors d’une perquisition au domicile de l’un des accusés, d’un document manuscrit mentionnant une répartition d’argent. Selon ce document, des sommes de 42 000, 25 000 et 5 000 francs CFA auraient été distribuées à différents membres du groupe. L’un des prévenus, surnommé « Dah col vert », y figure comme bénéficiaire de la plus petite part.

Ce dernier, qui affirme être un dignitaire traditionnel dans son village, a tenté de justifier la note comme un simple point d’information transmis à un collègue. Toutefois, un message audio évoqué lors de l’audience contredit cette version : un autre accusé y fait allusion à une nécessaire discrétion, déclarant notamment que « Dah col vert doit garder sa bouche » si l’affaire devait rester secrète.

Le président de la Cour a relevé l’incohérence des montants et s’est interrogé à voix haute sur le traitement réservé à un soi-disant « dah ». L’explication a été donnée par d’autres accusés, qui ont précisé que le surnommé « Dah col vert » était en réalité le plus jeune du groupe et subordonné aux autres bénéficiaires.

Des échanges vocaux entre les accusés, analysés par le tribunal, semblent par ailleurs corroborer les soupçons. Dans l’un des messages cités, un prévenu guide un patient vers un autre agent, en précisant les sommes à verser à chacun. À l’issue de l’audience, la Cour a décidé de renvoyer l’affaire au 10 juillet 2025, date à laquelle interviendront les réquisitions du parquet spécial ainsi que les plaidoiries des avocats de la défense.

Publicité

Rappelons que ce n’est pas la première fois que des agents du Cnhu sont devant la Justice pour des faite de ce genre. Cette situation porte à plusieurs le nombre d’agents du CNHU-HKM interpellés ces derniers mois dans des enquêtes liées à des irrégularités graves au sein de l’hôpital de référence.