Bénin : une affaire de détournement devant la CRIET, une banquière introuvable

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a ouvert, lundi 16 juin 2025, le procès d’un homme accusé d’avoir facilité une opération de détournement de près de 300 millions de francs CFA au sein d’une institution bancaire. L’affaire implique également son épouse, ancienne employée de la banque, aujourd’hui en fuite.

Selon l’information rapportée par Libre Express, lors de cette première audience, le parquet a requis une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme et une amende de deux millions de francs CFA. Les avocats de l’établissement bancaire réclament, en plus de la restitution intégrale des fonds présumés détournés, des dommages et intérêts fixés à 50 millions de francs CFA.

Publicité

L’enquête, ouverte en 2018, avait conduit à l’interpellation du couple. La femme, mise en cause comme l’initiatrice du système, avait obtenu une liberté provisoire avant de se soustraire à la justice. Elle demeure introuvable à ce jour. Son conjoint, quant à lui, est resté en détention préventive et comparait seul devant la cour.

Selon le dossier d’accusation, l’ex-employée aurait monté un montage financier reposant sur une fausse entreprise, utilisée pour obtenir des crédits bancaires. Elle aurait également usurpé l’identité de plusieurs clients de la banque pour contracter des prêts en leur nom, sans leur consentement. Le prévenu est soupçonné d’avoir appuyé ces démarches en introduisant des identités fictives au sein du processus. Le verdict est attendu pour le lundi 4 août 2025.