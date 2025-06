Canicule au Maghreb : une nouvelle vague de chaleur annoncée

Depuis quelques années, les pays du Maghreb font face à un enchaînement de périodes de chaleur de plus en plus intenses et rapprochées. Le phénomène, autrefois ponctuel, s’est installé comme une réalité saisonnière durable. Au Maroc, cette évolution se traduit par des températures toujours plus élevées, des sécheresses prolongées et des conséquences visibles sur le quotidien : pénuries d’eau, ralentissements économiques locaux et pression accrue sur les services de santé. Les habitants apprennent à vivre avec ces extrêmes, mais les marges de résistance s’amenuisent. Aujourd’hui, un nouveau pic de chaleur menace d’aggraver une situation déjà éprouvante.

Températures brûlantes annoncées dans plusieurs régions

La semaine à venir s’annonce particulièrement pénible pour une grande partie du territoire marocain. Selon les dernières prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM), une élévation marquée des températures est attendue du lundi 16 au mercredi 18 juin. Plusieurs localités du centre et du sud du pays pourraient enregistrer des niveaux thermiques inhabituels pour cette période.

Dans des villes comme Fès, Salé, les températures devraient atteindre entre 38 et 42 degrés Celsius, avec des conditions encore plus extrêmes attendues dans des zones comme Marrakech et Zagora, où le mercure pourrait grimper jusqu’à 45 degrés.

Des conséquences en chaîne sur l’environnement et les ressources

Les épisodes de chaleur comme celui annoncé perturbent fortement l’équilibre naturel et les activités humaines. La raréfaction des précipitations combinée à ces hausses de température provoque un assèchement accéléré des sols. Les nappes phréatiques sont moins alimentées, les cultures se fanent prématurément, et les rendements agricoles chutent, menaçant la sécurité alimentaire dans certaines régions. Cette pression accrue se répercute aussi sur les prix des produits de base et sur le niveau de vie des foyers modestes.

Dans les zones arides, la chaleur persistante met également à rude épreuve les systèmes de distribution d’eau, souvent vétustes ou sous-dimensionnés. À certains endroits, les coupures deviennent fréquentes et les habitants doivent recourir à des solutions alternatives coûteuses. Le secteur énergétique n’est pas épargné non plus, car la demande en électricité grimpe en flèche avec la multiplication des climatiseurs et ventilateurs, menaçant l’équilibre du réseau national.

Une urgence qui appelle des réponses plus structurées

Malgré la récurrence de ces vagues de chaleur, les réponses institutionnelles tardent à se généraliser. Dans plusieurs provinces, les habitants font face à ces conditions extrêmes avec peu de moyens et un encadrement limité. L’absence d’espaces ombragés dans les villes, le manque de dispositifs de rafraîchissement dans les écoles ou encore l’insuffisance des messages de prévention dans les médias locaux rendent la gestion de ces épisodes difficile.

Certes, des initiatives locales apparaissent, souvent portées par des associations ou des collectivités : distribution de bouteilles d’eau, aménagement de points d’ombre, actions de sensibilisation. Mais ces efforts ponctuels ne suffisent pas à répondre à l’ampleur du défi climatique. Il devient essentiel de repenser durablement l’organisation des espaces urbains et ruraux, d’anticiper les risques sanitaires, et de doter les territoires de mécanismes d’alerte plus efficaces.

Alors que les canicules deviennent un élément récurrent de l’été maghrébin, la capacité d’adaptation ne peut plus reposer uniquement sur l’endurance des populations. Une approche plus cohérente, plus préventive et surtout plus équitable est indispensable pour éviter que la chaleur ne devienne synonyme de crise permanente.