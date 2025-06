Céréales au Maghreb: record historique pour une région

Riches en nutriments et essentielles à l’alimentation mondiale, les céréales constituent un pilier fondamental des systèmes agricoles dans de nombreux pays. Leur culture stratégique fait régulièrement l’objet de politiques de soutien, surtout dans les régions où les conditions climatiques imposent des défis constants. C’est dans ce contexte que le sud de l’Algérie, et plus précisément la wilaya de Ouargla, vient de s’illustrer par une moisson exceptionnelle qui suscite l’attention du monde agricole.

Une performance agricole exceptionnelle au cœur du Sahara

La campagne céréalière 2024/2025 a marqué un tournant pour la région de Ouargla, qui a déjà moissonné plus de 200.000 quintaux de céréales, selon les données de la direction des services agricoles (DSA). Cette performance s’inscrit dans une dynamique d’expansion agricole portée par une meilleure maîtrise des techniques d’irrigation, l’amélioration des intrants et une gestion optimisée des superficies cultivées.

Sur les 6.445 hectares effectivement exploités, le blé dur se détache largement en tête avec 186.000 quintaux, suivi par le blé tendre avec 11.500 quintaux et l’orge, qui enregistre 3.500 quintaux. Ces chiffres traduisent une montée en puissance de la région, qui confirme son potentiel dans le domaine des cultures stratégiques.

Une stratégie d’expansion et d’investissement ciblée

Ce bond en avant résulte d’une augmentation sensible de la superficie cultivée. De 5.816 hectares lors de la précédente saison, les terres dédiées aux céréales ont atteint 8.328 hectares, témoignant d’un effort coordonné entre agriculteurs, institutions locales et autorités agricoles. Ce soutien multiforme a permis d’optimiser l’usage des terres arables dans une région traditionnellement réputée difficile pour la culture céréalière.

Des infrastructures en pleine transformation

Face à l’ampleur des récoltes, la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) d’Ouargla a vu ses capacités de stockage mises à rude épreuve. Actuellement, ses sept structures peuvent accueillir jusqu’à 95.000 quintaux, soit moins de la moitié de la récolte actuelle. Pour pallier cette insuffisance, un vaste programme de modernisation est en cours, incluant notamment la construction d’un silo de grande capacité pouvant contenir un million de quintaux. Ce projet s’inscrit dans une volonté à long terme de renforcer la résilience du secteur et d’assurer la conservation des productions dans de meilleures conditions.

Une dynamique qui interpelle

L’expérience d’Ouargla illustre une nouvelle approche du développement agricole en zones arides. Elle met en évidence l’intérêt croissant pour une valorisation durable des terres sahariennes et montre comment des politiques agricoles ciblées peuvent transformer des contraintes naturelles en opportunités économiques. Le défi désormais sera de pérenniser cette dynamique, de renforcer la chaîne logistique et de promouvoir davantage de transformation locale.