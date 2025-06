Commerce au Maghreb : 9.2 milliards d’échanges entre la Chine et ce pays en 2024

Photo DR

Les relations économiques entre la Tunisie et la Chine ont franchi un cap en 2024. En effet, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint une valeur record de 9,2 milliards de dinars, contre 8,6 milliards en 2023, soit une croissance de 8 %. Cette progression témoigne d’un dynamisme soutenu, même si le chemin vers un partenariat équilibré reste semé d’obstacles.

L’essentiel des échanges est constitué par les importations tunisiennes en provenance de Chine, notamment dans les secteurs de la technologie, des machines industrielles et des biens de consommation. La Chine reste ainsi l’un des premiers fournisseurs de la Tunisie. En parallèle, Tunis s’efforce d’accroître la visibilité de ses propres produits sur le marché chinois.

Publicité

Consciente de l’opportunité que représente le marché chinois, la Tunisie renforce ses campagnes de promotion de ses produits, notamment agroalimentaires et artisanaux. Des foires, des missions commerciales et des accords sectoriels visent à mieux positionner l’offre tunisienne dans un marché chinois très concurrentiel, mais ouvert aux produits de qualité et à forte valeur culturelle.

Malgré l’existence de certains défis, les deux pays affichent une volonté de surmonter ces contraintes par le dialogue économique et la coopération technique. La hausse des échanges observée en 2024 confirme le potentiel de la relation tuniso-chinoise. Mais cette relation pourrait évoluer davantage si elle s’appuyait sur une meilleure diversification des exportations tunisiennes et sur une ouverture accrue du marché chinois aux produits venus d’Afrique du Nord.