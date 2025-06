Commerce au Maghreb : un record d’exportation vers l’Europe

Photo DR

Le Maroc continue de progresser sur les marchés européens grâce à la performance de son secteur agricole. Selon les chiffres publiés par Global Trade Tracker et relayés par EastFruit, Rabat a atteint un volume inédit d’exportations de courgettes vers la Suisse durant la saison actuelle.

Pour la première fois, les expéditions marocaines ont dépassé le seuil symbolique des 1.000 tonnes. Ce volume représente une augmentation de 25 % par rapport à la campagne précédente, signe d’un intérêt croissant des importateurs suisses pour les légumes marocains.

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. D’abord, la qualité constante de la production, qui répond aux standards européens en matière de traçabilité et de sécurité alimentaire. Ensuite, la capacité logistique des exportateurs marocains s’est renforcée ces dernières années, facilitant l’acheminement rapide des produits frais.

Cette dynamique témoigne aussi de l’adaptation du Maroc aux attentes d’un marché exigeant. Les courgettes marocaines s’inscrivent dans une offre plus large qui comprend tomates, poivrons et autres légumes, dont la demande reste soutenue en Europe. Le cap franchi en Suisse s’inscrit dans une stratégie plus globale de diversification des débouchés et de montée en gamme. Les opérateurs marocains misent notamment sur la certification et l’innovation variétale pour continuer à gagner des parts de marché.

Ce résultat confirme la compétitivité agricole du Maroc et renforce la place du pays parmi les principaux fournisseurs de légumes frais vers l’Union européenne et les pays voisins. Si la tendance se maintient, le Royaume pourrait consolider cette percée et élargir encore son portefeuille de clients en Europe.