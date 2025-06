Elon Musk accusé de tromperie, on vous explique

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Tesla propose aujourd’hui une gamme variée de véhicules électriques, incluant des berlines, des SUV et le pick-up Cybertruck. En France, les consommateurs peuvent choisir parmi les Model 3, Model Y, Model S et Model X. Cependant, l’entreprise d’Elon Musk avait également annoncé un projet audacieux : développer une voiture électrique accessible à moins de 25 000 euros pour élargir sa clientèle et rivaliser avec des marques comme Renault et sa 5 E-Tech ou Citroën avec sa ë-C3.

Ce projet de véhicule électrique économique semblait très prometteur sur le papier, mais la réalité s’est révélée différente. Selon certaines sources, Elon Musk aurait discrètement abandonné cette initiative sans jamais l’annoncer officiellement. L’entreprise a plutôt réorienté sa stratégie vers les taxis autonomes, comme en témoigne la récente présentation du Cybercab.

Publicité

Un revirement stratégique controversé

Ce changement de cap stratégique n’est pas une surprise en soi, mais c’est la gestion opaque de cette transition qui suscite la polémique. En avril 2024, Reuters publie un article affirmant que Tesla renonce à sa voiture low-cost. Elon Musk réagit immédiatement sur X en accusant l’agence de diffuser de fausses informations. Cette déclaration fait remonter le cours de l’action Tesla, alors que plusieurs dirigeants étaient déjà informés en interne de l’abandon du projet au profit du développement de robotaxis.

Le véhicule abordable devait être produit sur une plateforme développée en interne pour optimiser les coûts de fabrication. Au lieu de cela, Tesla prépare désormais des versions simplifiées et moins chères de ses Model 3 et Model Y, prévues pour mi-2025. Lars Moravy, l’un des dirigeants de l’entreprise, a simplement promis des prix encore plus compétitifs sans donner de chiffres précis.

Des implications juridiques potentielles

Cette situation place Tesla dans une position délicate face aux investisseurs, qui accusent désormais Elon Musk de les avoir délibérément induits en erreur pour influencer le cours de l’action. La SEC, l’autorité de régulation américaine, pourrait ouvrir une enquête pour déterminer si les investisseurs ont été trompés, ce qui pourrait entraîner de lourdes sanctions.