Elon Musk : après sa querelle avec Trump, il annonce une innovation sur un outil

ImageSpace/Sipa USA/SIPA

Elon Musk continue d’alimenter l’actualité technologique. Après s’être retiré du Bureau de l’efficacité gouvernementale (DOGE) et avoir mis de la distance avec le président américain Donald Trump, le dirigeant de Tesla et SpaceX se concentre de nouveau sur ses entreprises et ses projets innovants.

L’entrepreneur a dévoilé sur X, que la prochaine version de son intelligence artificielle, Grok 4, sera disponible dans quelques semaines. Selon ses propos, ce nouveau modèle nécessitera des capacités avancées en matière de traitement et une précision renforcée pour les tâches de codage complexes.

Grok 4 ambitionne de se positionner comme un outil capable de concurrencer les solutions déjà présentes sur le marché de l’intelligence artificielle, notamment dans l’assistance au développement logiciel. Musk a insisté sur le fait que la qualité de l’exécution technique sera déterminante pour que l’outil réponde aux exigences élevées des professionnels.

Ce retour vers l’innovation intervient après une période durant laquelle Musk s’était davantage impliqué dans la sphère politique et institutionnelle. Son retrait du DOGE et la fin de son rapprochement avec l’administration Trump pourraient ainsi marquer une volonté de redonner la priorité à ses activités technologiques.

Le lancement de Grok 4 sera un nouveau test pour l’entrepreneur, déjà engagé sur plusieurs fronts, de l’espace aux voitures électriques. Reste à savoir si cette version trouvera sa place dans un secteur en constante évolution et s’imposera auprès des entreprises et des développeurs.