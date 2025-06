Elon Musk fait une grande annonce sur de ses projets prioritaires

© SpaceX

Depuis plus d’une décennie, Elon Musk répète qu’il veut faire de Mars une destination accessible à l’humanité. Ce projet, autrefois considéré comme un fantasme de milliardaire visionnaire, a peu à peu pris forme autour d’un programme spatial centré sur le vaisseau Starship. Conçu pour transporter aussi bien des charges utiles que des humains, ce lanceur géant est au cœur de la stratégie de SpaceX. Musk l’envisage comme le véhicule qui pourrait ouvrir la voie à la colonisation de la planète rouge. Et aujourd’hui, malgré des revers techniques persistants, l’entrepreneur réaffirme sa volonté de lancer une première mission martienne dès 2026, une échéance rendue critique par une fenêtre orbitale particulièrement favorable.

Une fenêtre martienne sous pression

À la fin de l’année 2026, un alignement Terre-Mars permettra un voyage plus rapide entre les deux planètes. Ces fenêtres de tir optimales ne se présentent que tous les 26 mois, et manquer ce rendez-vous repousserait le projet à 2028. Pour SpaceX, ce compte à rebours impose une cadence d’essais soutenue et une capacité à corriger rapidement les défaillances. La première mission envisagée n’inclura pas d’humains mais des robots humanoïdes produits par Tesla, qui simuleront un équipage à bord. Ces automates joueront un rôle de précurseurs pour valider les systèmes nécessaires aux futures missions habitées.

Toutefois, Musk reconnaît que cette ambition repose sur plusieurs conditions techniques encore non maîtrisées. L’une des plus déterminantes concerne le ravitaillement en orbite, indispensable pour accumuler le carburant requis pour un aller-retour vers Mars. Cette manœuvre complexe, encore jamais réalisée à grande échelle, reste à démontrer en situation réelle. D’autres aspects critiques, tels que la fiabilité du déploiement de charges utiles et la résistance à la réentrée atmosphérique, doivent également être validés dans les prochains mois.

Un neuvième vol d’essai riche d’enseignements

Le dernier vol de Starship, effectué le 27 mai depuis la base de Starbase au Texas, a illustré à la fois les progrès réalisés et les défis qui subsistent. Bien que le lancement et la séparation des étages aient été correctement exécutés, plusieurs incidents ont marqué la suite de la mission. Le premier étage, baptisé Super Heavy, s’est désintégré lors de sa descente au lieu de réaliser un amerrissage contrôlé dans le golfe du Mexique. Quant au second étage, il a bien atteint l’espace, mais une fuite de propulseur a provoqué une rotation incontrôlée, aboutissant à une destruction au-dessus de l’océan Indien.

Autre anomalie notable : la trappe de la baie de chargement ne s’est pas ouverte, rendant impossible la libération des satellites factices embarqués pour ce test. La Federal Aviation Administration (FAA) a immédiatement suspendu les vols en attendant une enquête approfondie sur les causes de ces défaillances. SpaceX, de son côté, assume ces échecs dans le cadre de son approche d’ingénierie fondée sur l’essai-erreur à haute fréquence. Pour l’entreprise, chaque vol, même partiellement raté, permet de collecter les données nécessaires à des ajustements rapides.

Une stratégie risquée mais assumée

Elon Musk continue de privilégier une méthode de développement accéléré, souvent comparée à celle des logiciels, où les versions imparfaites se succèdent pour converger vers une solution fiable. Dans le cas de Starship, cette philosophie implique des vols d’essai où l’on accepte la casse pour mieux comprendre les limites du système. Cette méthode, bien qu’efficace pour progresser rapidement, n’est pas sans conséquences : elle oblige les régulateurs à suivre de près les activités de SpaceX et à imposer des pauses entre les lancements lorsque des incidents surviennent.

L’objectif de Musk de voir Starship prêt pour Mars en 2026 paraît ambitieux, mais il s’inscrit dans une logique plus vaste de course contre le temps. Pour SpaceX, démontrer sa capacité à atteindre la planète rouge – même sans équipage humain – serait un jalon symbolique fort. Cela repositionnerait l’entreprise en tête de l’exploration spatiale privée, à un moment où d’autres acteurs, comme la NASA ou Blue Origin, multiplient également les annonces.

Reste à savoir si la répétition des échecs et la complexité des défis à venir permettront à Musk de tenir ce calendrier. La prochaine année s’annonce cruciale pour le programme, avec des décisions qui pourraient définir non seulement l’avenir de Starship, mais aussi celui de l’exploration martienne telle que l’entrevoit Elon Musk.