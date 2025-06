Maghreb : une usine de pneus annoncée dans ce pays

Photo d'illustration

Le fabricant chinois Shandong Yongsheng Rubber rejoint la liste croissante des entreprises asiatiques s’implantant au Maroc. Fondée en 1986, cette société a officialisé son projet de construction d’une usine de pneumatiques dans le royaume chérifien, suivant ainsi l’exemple de ses compatriotes Sentury Tire et Shandong Daye. Le début des travaux de construction est prévu dans les six prochains mois.

L’usine affichera une capacité de production initiale de six millions de pneus par an. Cette production sera progressivement augmentée pour atteindre douze millions d’unités par an à terme, faisant de cette future usine l’une des plus importantes installations du secteur pneumatique en Afrique du Nord.

Deux sites en compétition pour l’implantation

Bien que Kenitra Automotive City soit considérée comme le site privilégié, la région de l’Oriental est également une option sérieuse. Les responsables de la Cité des métiers et des compétences de l’Oriental ont accueilli à deux reprises, en janvier et février derniers, une délégation du groupe chinois. Ces visites ont permis d’explorer les possibilités d’installation dans le complexe industrialo-portuaire de Nador West Med.

Lors de ces rencontres, les représentants de Shandong Yongsheng, spécialiste des pneus radiaux sans chambre commercialisés sous les marques Tracmax et Road King, ont évalué l’offre de formation locale. L’objectif était d’identifier les compétences disponibles et les filières capables de répondre aux besoins en ressources humaines de ce projet industriel. L’implantation dans cette région orientale du Maroc générerait environ 1 800 emplois directs.

Une stratégie d’expansion internationale

Ce projet marocain s’inscrit dans une stratégie d’internationalisation plus large du groupe chinois. En parallèle de son installation au Maroc, Shandong Yongsheng prévoit d’établir deux autres unités de production automobile en Europe et en Amérique latine. L’entreprise envisage également la création de centres de recherche technique en Asie et en Europe, témoignant de sa volonté de développer ses capacités d’innovation à l’échelle mondiale.