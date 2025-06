Elon Musk : les problèmes ne sont peut-être qu’au stade primaire

Elon Musk (Chip Somodevilla/via Reuters)

Les grandes fortunes s’invitent de plus en plus dans les affaires de l’État, et les chefs d’entreprise ne se contentent plus de peser dans les coulisses : ils prennent la parole, orientent l’opinion, contestent les politiques publiques, voire défient directement le pouvoir. Mais dans ce ballet d’influences croisées, les intérêts de l’un ne coïncident pas toujours avec les ambitions de l’autre. Lorsque le monde des affaires commence à rivaliser avec celui de la politique en termes d’autorité, le moindre désaccord peut devenir une confrontation ouverte. Elon Musk et Donald Trump offrent aujourd’hui une démonstration saisissante de cette tension, où le conflit dépasse les individus pour révéler une rivalité plus large entre pouvoir technologique et pouvoir politique.

L’arène est ouverte : deux egos, deux visions

Elon Musk aime souvent provoquer et changer les règles du jeu. Jeudi passé, il a critiqué le plan économique de Trump, en disant qu’il va faire augmenter la dette du pays. En réponse, Trump a menacé de retirer les aides et contrats gouvernementaux qui aident les entreprises de Musk, surtout SpaceX, qui dépend beaucoup de ces fonds pour ses missions dans l’espace.

Publicité

Mais cette dispute cache un vrai conflit plus profond. Musk imagine un futur où la technologie, comme la cryptomonnaie, l’intelligence artificielle et les voitures sans conducteur, va tout changer. Trump, lui, veut garder le contrôle en utilisant des méthodes plus classiques : un gros budget, un pouvoir central fort, et un discours nationaliste. Ce n’est plus juste un simple désaccord, c’est un vrai choc entre deux visions différentes de l’avenir.

Tesla sous surveillance : des ambitions fragilisées

Les entreprises de Musk peuvent être fortement affectées par la politique. Tesla, par exemple, subit de plus en plus de contrôles de la part des autorités américaines. La NHTSA s’inquiète des dangers liés à des fonctions comme l’Autopilot, qui ont été impliquées dans plusieurs accidents. En plus, une nouvelle enquête est ouverte sur le projet de robotaxis que Musk veut lancer au Texas. Trump pourrait profiter de cette situation pour ralentir ce projet, en encourageant les responsables locaux à s’y opposer.

Musk est vulnérable à d’autres pressions : ses déclarations publiques parfois imprévisibles peuvent attirer l’attention des autorités financières (comme la SEC), et sa dépendance aux fournisseurs chinois peut poser problème dans un moment de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Le terrain glissant de l’influence

La confrontation entre Trump et Musk ne se limite pas aux chiffres et aux politiques. Elle s’enracine dans une lutte d’influence où les plateformes numériques jouent un rôle central. Musk utilise son réseau X comme un prolongement de sa voix — un espace où il peut se présenter comme le garant d’une vérité alternative, défiant les élites et les institutions. Il y affirme même que Trump lui doit son ascension politique, réécrivant les faits à sa manière et enflant son rôle dans l’histoire contemporaine.

Publicité

Trump, fidèle à ses habitudes, transforme chaque attaque en levier de mobilisation. Sur Truth Social, il martèle son message à ses partisans, n’hésitant pas à caricaturer Musk, à agiter le spectre de la trahison, voire à le présenter comme une menace extérieure. Ce duel numérique, entre deux figures qui refusent de jouer les seconds rôles, traduit une dérive inquiétante : la confusion grandissante entre communication, autorité et légitimité. Dans ce théâtre de la politique, les règles ne sont plus écrites par les institutions, mais par les algorithmes, les tendances et les buzz.