Elon Musk s’installe avec un service dans un nouveau pays africain

Le service Internet par satellite Starlink, propriété de la société américaine SpaceX dirigée par Elon Musk, continue son implantation sur le continent africain. L’entreprise vient d’annoncer le lancement de ses offres au Lesotho. Il s’agit du 21ᵉ pays africain dans lequel Starlink s’installe.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la stratégie globale de Starlink, qui vise à réduire la fracture numérique en fournissant un accès Internet à haut débit dans des zones difficilement desservies par les infrastructures classiques. Le Lesotho, pays montagneux enclavé au sein de l’Afrique du Sud, est représentatif des régions où les réseaux terrestres sont souvent insuffisants ou inexistants, notamment en milieu rural.

Au Lesotho, les utilisateurs peuvent désormais souscrire aux services Starlink moyennant des forfaits mensuels compris entre 30 et 50 dollars, selon l’offre choisie. Le kit de connexion, comprenant l’antenne et le routeur, est proposé entre 200 et 400 dollars, avec des variations de prix en fonction du modèle.

L’arrivée de Starlink dans ce pays s’inscrit dans un mouvement plus large d’expansion de l’entreprise sur le continent. En moins de deux ans, Starlink a étendu sa couverture à plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, attirant l’attention des gouvernements et des opérateurs sur les enjeux liés à la connectivité universelle. L’objectif affiché reste constant : connecter les zones isolées à une infrastructure Internet stable et performante.

Mais l’ambition de Starlink ne se limite pas au domaine technique. En rendant ses services accessibles dans de nouveaux marchés, la société entend renforcer sa présence économique tout en répondant à une demande croissante pour des solutions numériques fiables. Le déploiement au Lesotho pourrait également stimuler le développement d’activités numériques locales, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’entrepreneuriat.

L’entrée de Starlink dans de nouveaux pays africains repose aussi sur des partenariats avec les autorités nationales, qui facilitent l’obtention des licences nécessaires. Toutefois, des défis persistent, notamment en ce qui concerne le coût du matériel pour les foyers à faibles revenus, ce qui soulève des questions sur l’inclusivité réelle de ce service.