Elon Musk : son père sort du silence après la dispute avec Trump

Errol Musk à gauche et son fils Elon (Getty Images - NYP)

Avant l’élection présidentielle de 2024, Elon Musk et Donald Trump entretenaient une relation distante et conflictuelle. Le patron de Tesla et SpaceX critiquait ouvertement l’ancien président, refusant toute collaboration gouvernementale sous sa première mandature. Toutefois, au fil des mois précédant la campagne de 2024, les deux hommes ont enterré l’hostilité : Musk s’est imposé comme l’un des soutiens financiers et politiques majeurs de Trump, allant jusqu’à jouer un rôle de conseiller officieux sur les questions d’efficacité administrative.

Cette alliance de circonstance s’est toutefois effondrée brutalement au printemps 2025, sur fond de divergences budgétaires et d’ambitions personnelles. Depuis, les échanges entre Musk et Trump ont viré à l’animosité publique, multipliant les piques, les accusations et les insinuations médiatiques. Un climat de tension qui ne cesse d’alimenter les spéculations, y compris sur la scène internationale.

Publicité

Le père Musk joue les conciliateurs

Dans cette tempête, une voix inattendue s’élève : celle d’Errol Musk, père d’Elon. Ce dernier, souvent décrit comme excentrique et distant, a pris tout le monde de court en livrant une analyse posée de la situation, dans des propos rapportés par The New Voice of Ukraine. Selon lui, la querelle entre son fils et le président n’a rien d’irréversible. Il parle d’un malentendu, d’un excès de stress, d’une tension passagère alimentée par la pression constante que subissent deux hommes constamment scrutés, attaqués, attendus au tournant.

Ce n’est pas une défense aveugle de son fils, ni une attaque contre Trump. C’est plutôt une tentative de remettre les choses à leur place, comme on recadre deux amis de longue date emportés par une dispute qui a dégénéré. Il y voit une « erreur », une fausse route que chacun pourrait corriger avec un peu de temps, à condition de redescendre de son piédestal.

Quand la scène politique flirte avec la géopolitique

Le contexte rend cette intervention encore plus intrigante. Errol Musk ne s’est pas exprimé depuis la Californie ou Pretoria, mais depuis Moscou. Il y participe au « Future Forum 2050 », un événement où se croisent figures du pouvoir russe et penseurs alternatifs. Une tribune inattendue, à mille lieues de la Silicon Valley, mais qui semble parfaitement choisie pour envoyer un message : celui d’un monde en recomposition, où les anciennes alliances vacillent et où les cartes sont rebattues.

La Russie, toujours prompte à exploiter les fissures du monde occidental, n’a pas manqué de souligner le conflit entre Trump et Musk. Certains commentateurs russes ont même osé suggérer que Moscou pourrait offrir l’asile à Elon Musk, dans une sorte de geste à la fois ironique et provocateur. Ce scénario révèle à quel point le différend entre deux figures américaines devient matière première pour d’autres narrations, sur d’autres continents.

Publicité

Sous le tumulte, des relations humaines fragiles

Dans cette histoire, il ne s’agit pas seulement d’un affrontement idéologique ou d’un duel médiatique. Il y a aussi des fils invisibles, des histoires de loyauté, de trahison perçue, de respect ancien devenu rivalité. La sortie d’Errol Musk le rappelle : derrière les personnages publics que sont son fils et Trump, il y a encore des hommes, fatigués, sous tension, ébranlés peut-être par l’ampleur de ce qu’ils incarnent. Dans un monde saturé de bruit, où chaque désaccord devient une guerre de tranchées, la modération peut sembler naïve. Et pourtant, c’est peut-être elle, portée ici par un père à la voix grave et au regard distant, qui offre le regard le plus lucide.

Ce conflit entre Musk et Trump n’est peut-être qu’une étape dans une série d’alliances brisées et de réconciliations possibles. Ce que dit Errol Musk, c’est qu’il faut parfois un pas de côté, une respiration, pour désamorcer une crise. Reste à savoir si les principaux intéressés sont prêts à l’entendre.