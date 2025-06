Elon Musk : un nouveau coup dur signé Trump

ANDREW HARNIK/GETTY IMAGES VIA AFP

Au début de l’année, Elon Musk faisait sensation en intégrant l’équipe gouvernementale de Donald Trump pour diriger un département fraîchement créé censé optimiser le fonctionnement de l’État. L’homme d’affaires, connu pour sa capacité à bousculer les codes dans le secteur privé, a appliqué la même logique à la gestion publique : bilans hebdomadaires exigés des fonctionnaires, suppressions de postes jugés non productifs, réductions de budgets dans les services sociaux. Très vite, ces décisions ont suscité une levée de boucliers. Les tensions se sont accentuées avec une communication confuse, des attitudes jugées déplacées, et même un affrontement physique avec un haut membre du gouvernement. Musk a quitté son poste à peine quatre mois après sa prise de fonction, non sans avoir exprimé des critiques virulentes à l’égard des orientations budgétaires de l’administration, avant de tenter de revenir sur ses propos. Cet épisode aura laissé des traces, autant sur son image que sur ses relations avec l’exécutif.

Le virage réglementaire qui cible Tesla

L’annonce faite par Donald Trump lors d’un évènement organisé ce jeudi depuis la Maison-Blanche, a eu l’effet d’une lame de fond pour Musk. En promouvant une législation destinée à empêcher la Californie de bannir à terme les véhicules à essence, le président s’attaque frontalement aux mesures écologiques portées par cet État et soutenues depuis longtemps par Tesla. Ce projet, déjà validé par le Congrès, vise à maintenir le droit pour les constructeurs de continuer à produire et vendre des modèles thermiques sans restriction, même au-delà de 2035.

Ce changement de cap, qui va à contre-courant des tendances observées dans de nombreuses économies développées, remet en cause une part essentielle de la stratégie commerciale de Tesla. La firme, dont les ventes sont en grande partie liées aux politiques d’incitation à l’électrification, risque de subir de plein fouet ce retournement. La Californie représente un terrain de croissance crucial, non seulement en termes de parts de marché, mais aussi comme vitrine mondiale de la transition automobile.

Une fracture politique aux lourdes conséquences économiques

L’initiative de Trump peut être interprétée comme un signal adressé à son électorat industriel, soucieux de préserver les emplois liés aux chaînes de production traditionnelles. Mais c’est aussi une manière implicite de prendre ses distances avec Musk, dont les récentes critiques n’ont manifestement pas été oubliées. En l’écartant des cercles décisionnels, puis en sabordant l’un des piliers de son modèle économique, la Maison-Blanche envoie un message limpide : les ambitions écologiques et technologiques portées par des figures de la Silicon Valley ne pèseront pas plus lourd que les intérêts politiques du moment.

Elon Musk, qui avait tenté de jouer un rôle d’influence à Washington, se retrouve donc confronté à une réalité brutale : en politique, l’agilité d’un entrepreneur ne suffit pas à survivre aux dynamiques d’alliance et de pouvoir. Ce nouveau revers, survenu à peine deux semaines après son départ du gouvernement, risque d’affaiblir durablement sa position stratégique. Pour un homme habitué à anticiper les ruptures et à imposer sa vision, ce coup porté à l’avenir du véhicule électrique aux États-Unis pourrait bien marquer le début d’un repli.