Elon Musk : une annonce qui impressionne, il reprend du service dans la tech

Depuis quelque temps, Elon Musk apparaissait davantage dans les colonnes des journaux pour ses frasques sur X ou ses sorties médiatiques que pour ses avancées technologiques. Le génie visionnaire semblait absorbé par la controverse plus que par la création. Mais à la surprise générale, il est revenu à ce qui a bâti sa réputation : un objectif industriel précis, massif et provocateur. Il ne s’agit plus de promesses à long terme ou de concepts en développement, mais d’un chiffre clair : Tesla vise la fabrication de 100 000 robots humanoïdes dès l’année prochaine. Une production ouverte au grand public est, elle, prévue pour 2026.

Ce cap ne représente pas seulement une montée en puissance : il annonce la volonté de transformer Optimus, le robot de Tesla, en produit manufacturé, pensé pour être produit, utilisé, et diffusé à large échelle.

De la démonstration technique à la production massive

Ce qui frappe, c’est la rupture assumée avec la logique des prototypes en laboratoire. Musk mise sur une chaîne de production dédiée, en cours de construction, pour soutenir ce volume de 100 000 unités. Il ne cherche pas simplement à montrer ce que Tesla est capable d’inventer, mais à prouver ce qu’elle peut fabriquer en série.

Le choix de passer directement à une cadence digne de l’industrie automobile positionne Optimus dans une nouvelle catégorie : celle des outils robotiques destinés à intervenir dans des environnements réels, quotidiens, concrets. Il ne s’agit plus d’un robot conçu pour les démonstrations ou les salons de l’innovation, mais d’un dispositif pensé pour le terrain, dans des entrepôts, des chaînes logistiques, voire des entreprises de service.

Optimus Gen 2 : plus mobile, plus habile, mieux équilibré

Pour accompagner cette montée en échelle, Tesla a profondément retravaillé l’architecture du robot. Optimus Gen 2 a perdu 10 kilos, ce qui le rend plus stable et économe en énergie. Sa vitesse de déplacement a augmenté de 30 %, ce qui améliore sa capacité à évoluer dans des espaces dynamiques.

Mais c’est du côté de sa mobilité articulaire que les progrès sont les plus significatifs. Le robot compte désormais 28 degrés de liberté, ce qui lui permet une grande souplesse corporelle. Ses mains à elles seules en totalisent 22, lui donnant une capacité de manipulation fine, utile pour des tâches précises et répétitives. Un cou à deux axes de rotation permet également des mouvements de tête naturels, essentiels pour des interactions fluides avec les humains ou les objets.

Ces avancées sont rendues possibles grâce à une combinaison de capteurs sophistiqués et d’actionneurs compacts, qui assurent la coordination des mouvements avec plus de réactivité et de précision. Ce n’est plus un robot au stade de l’expérimentation : c’est une plateforme mobile et adaptable, conçue pour apprendre et évoluer au sein d’environnements complexes.

Tesla veut devenir l’usine de la main-d’œuvre du futur

L’annonce de Musk dépasse la simple démonstration de force. Elle esquisse une vision dans laquelle les robots humanoïdes deviennent des agents actifs de la production et des services. Produire 100 000 unités, ce n’est pas uniquement un exploit logistique : c’est un message envoyé aux industries, aux investisseurs et aux États. Tesla veut occuper un nouveau territoire : celui de la robotique standardisée, intégrée, reproductible.

L’idée n’est plus d’imaginer des robots dans les décennies à venir, mais de les livrer dans les deux prochaines années, opérationnels et capables de tâches utiles. Optimus pourrait bien devenir une réponse très concrète à des besoins très actuels.