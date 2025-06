Elon Musk : une star nie avoir eu un enfant avec lui

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

Depuis plusieurs années, Elon Musk ne cache plus son ambition d’essaimer, au sens propre comme au figuré. À la tête de Tesla, SpaceX et de multiples projets technologiques, l’homme d’affaires américain est aussi connu pour avoir fondé une véritable dynastie. Père d’au moins onze enfants, dont certains nés de relations avec ses ex-compagnes Grimes ou Shivon Zilis, Musk a souvent évoqué sa volonté de lutter contre l’hiver démographique en encourageant la natalité — quitte à donner l’impression qu’il s’est investi lui-même dans cette croisade.

Ainsi, chaque nouvelle rumeur autour de sa paternité prend des proportions démesurées, surtout lorsqu’elle touche à des personnalités mystérieuses ou médiatiques. Dernier épisode en date : une star japonaise est contrainte de rétablir la vérité, face à une rumeur devenue virale.

Une phrase qui fait naître une rumeur mondiale

Tout a commencé dans une interview publiée par le New York Times. L’écrivaine américaine Ashley St. Clair y raconte qu’Elon Musk lui aurait dit avoir des enfants avec des femmes un peu partout, y compris avec une célébrité de la musique japonaise. Il n’en fallait pas plus pour déclencher une avalanche sur les réseaux sociaux. En quelques heures, les internautes ont pointé du doigt Ayumi Hamasaki, une icône de la J-Pop.

Hamasaki, très connue au Japon, est mère de deux enfants, nés en 2019 et 2021. Elle n’a jamais révélé qui sont les pères, ce qui a encore nourri les soupçons. Le fait qu’elle garde sa vie privée secrète a été interprété par beaucoup comme une preuve. Le silence de la chanteuse a laissé la rumeur gonfler — jusqu’à ce qu’elle décide de réagir.

Une réponse franche et protectrice

Hamasaki a choisi Instagram pour faire taire les spéculations. Elle a clairement dit qu’Elon Musk n’était pas le père de ses enfants. Dans son message, elle a même ajouté que sa propre mère avait trouvé cette rumeur tellement absurde qu’elle en avait ri. Mais derrière cet humour, la chanteuse a expliqué son vrai souci : ses enfants. Elle ne veut pas qu’ils grandissent en tombant sur des mensonges à leur sujet sur internet. Son message était donc aussi une manière de protéger leur réputation et leur avenir.

Ce démenti est aussi un moyen pour elle de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Dans le monde du show-business, où les femmes célèbres sont souvent la cible de rumeurs ou de curiosités malsaines, prendre la parole clairement, sans détour, est une forme de défense. Elle ne veut pas que sa vie privée soit transformée en feuilleton.

Elon Musk, symbole d’une époque

Avec cette affaire, Elon Musk montre encore à quel point il est devenu un personnage public à part. Il n’est pas seulement un entrepreneur ou un inventeur : c’est une figure culturelle. Tout ce qu’il dit ou fait est repris, amplifié, parfois même déformé. Sa façon très ouverte de parler de sa fertilité et de sa volonté de « repeupler la planète » le rend encore plus intrigant. Et dès qu’une célébrité féminine entre dans son orbite, les spéculations s’emballent.

Cette rumeur montre aussi à quel point, aujourd’hui, une simple phrase peut devenir une histoire mondiale. Une information floue, sortie dans un journal, traverse les frontières et peut chambouler la vie privée de quelqu’un à l’autre bout du monde. Dans un monde ultra-connecté, où les réseaux sociaux mélangent le vrai et le faux, il devient essentiel de garder un esprit critique.