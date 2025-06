Energie au Maghreb: un leader s’ouvre à quatre nouveaux alliés étrangers

© Pixabay

Les grandes puissances économiques du Maghreb poursuivent leur stratégie de diversification des alliances en matière énergétique. Face à un contexte géopolitique instable et à une demande mondiale croissante en gaz naturel, plusieurs pays de la région, à l’image de l’Algérie, multiplient les partenariats avec des groupes étrangers. Cette dynamique vise à renforcer leur position sur le marché international de l’énergie, tout en attirant des investissements permettant de moderniser les infrastructures et d’accélérer l’exploitation des ressources naturelles. L’appel d’offres récemment lancé par Alnaft, l’agence nationale des hydrocarbures, s’inscrit dans cette logique de projection à long terme.

Un appel d’offres jugé concluant

Après une décennie d’essoufflement, le processus de sélection enclenché dans le cadre du Bid Round 2024 a suscité l’intérêt de plusieurs acteurs mondiaux. Sur les six blocs proposés par Alnaft, sept offres ont été soumises par des entreprises étrangères. Cinq d’entre elles ont été retenues, marquant un retour significatif de l’investissement international dans le secteur algérien de l’amont gazier.

Parmi les nouveaux entrants sur le marché algérien figurent quatre sociétés : Qatar Energy, Zangas (Autriche), Filada (Suisse) et Zpec (Chine). Ces groupes rejoignent des partenaires plus familiers tels que Sinopec, Total Energies et ENI, déjà actifs dans la région.

Production partagée et partenariats différenciés

Les projets attribués s’organisent autour de deux types de contrats distincts : le contrat de partage de production et le contrat de participation. Trois permis ont été octroyés dans la première formule.

Le premier concerne un consortium formé par ENI (Italie) et PTTEP (Thaïlande), qui obtient un taux de participation de 75 %, contre 25 % pour Sonatrach. Un autre permis, dans le périmètre d’Ahara, revient à Total Energies et Qatar Energy, avec un ratio de 90 % pour les deux partenaires étrangers et 10 % pour la partie algérienne.

C’est toutefois Zpec qui a remporté la mise dans la compétition très disputée autour du bloc Zerafa II. Trois groupes s’étaient positionnés, dont Total Energies et ENI-Equinor, mais c’est la proposition chinoise, avec une répartition identique à celle d’Ahara (90 %-10 %), qui a été retenue.

Coopérations européennes renforcées

Sur le registre du contrat de participation, deux offres ont été validées. L’une émane d’un consortium européen associant Zangas et Filada, qui obtient le permis d’exploration pour le bloc Toual. L’autre revient à Sinopec, pour le développement du périmètre de Guerne en Guessa II, dans le bassin Gourrara Ahnet.

À noter que le périmètre du grand M’Zaid, pourtant convoité, n’a retenu aucune des propositions reçues, les autorités n’ayant jugé aucun dossier satisfaisant.

Calendrier contractuel et perspectives

La signature des contrats avec les entreprises sélectionnées est prévue avant le 30 juillet, selon Alnaft. Ce calendrier vise à accélérer la concrétisation des projets, en vue d’un renforcement rapide de la production gazière nationale. Une seconde série d’offres devrait suivre à l’automne, avec la mise sur le marché de nouveaux blocs considérés comme prometteurs.

Le ministre de l’Énergie et des Mines a salué la réussite de ce processus, soulignant que « les blocs proposés disposent d’un potentiel géologique important, garantissant la rentabilité des investissements ». Cette étape marque également un test concluant pour la nouvelle loi sur les hydrocarbures, censée améliorer l’attractivité du secteur.

La stratégie algérienne s’affirme ainsi dans un environnement international favorable, porté par une demande soutenue en gaz et par un besoin croissant de sécurisation énergétique. Ce regain d’intérêt des grands acteurs mondiaux pour les ressources du pays renforce le rôle de l’Algérie comme partenaire énergétique stratégique sur la scène internationale.