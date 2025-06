Fin du Pétrole : ce pays arabe pousse activement les autres secteurs

Photo : Reuters

En mai, le secteur privé non pétrolier en Arabie Saoudite a continué de montrer une croissance soutenue, stimulée par une demande accrue et un optimisme croissant parmi les entrepreneurs. L’indice PMI de la Riyad Bank pour l’Arabie Saoudite s’est établi à 55,8, légèrement supérieur à 55,6 le mois précédent, confirmant la robustesse de l’expansion économique, bien qu’il soit inférieur au pic de 60,5 atteint plus tôt dans l’année.

Cette croissance est principalement due à une reprise significative des nouvelles commandes, qui ont rebondi après avoir atteint leur niveau le plus bas en huit mois en avril. Les entreprises attribuent cette amélioration à une demande intérieure plus forte, des performances commerciales positives et des campagnes marketing efficaces. Cependant, les commandes à l’exportation, bien qu’en augmentation, montrent le rythme de progression le plus faible depuis sept mois.

Croissance portée par les secteurs de la construction et des services

L’indice des nouvelles commandes a grimpé à 62,5 en mai, indiquant une nette amélioration par rapport à 58,6 en avril. Pourtant, le rythme de croissance de la production a ralenti, atteignant son niveau le plus bas depuis septembre dernier. Cette tendance reflète l’adaptation des entreprises aux fluctuations de la demande.

Face à cette demande croissante, les entreprises ont renforcé leurs effectifs et accru leurs achats, atteignant le rythme d’acquisition le plus élevé depuis mars. Cette accélération est favorisée par une amélioration des délais de livraison et une chaîne d’approvisionnement plus efficace.

Pressions inflationnistes malgré la concurrence

Les coûts des matières premières continuent d’exercer une pression à la hausse sur les prix d’achat, posant des défis aux entreprises. Cependant, la concurrence intense incite les sociétés à réduire leurs prix de vente, en particulier dans le secteur des services, malgré l’augmentation des coûts de production. Cette situation met en lumière les tensions entre rentabilité et compétitivité sur le marché saoudien. L’optimisme des chefs d’entreprise est à son plus haut niveau depuis dix-huit mois, reflétant une confiance renouvelée dans les perspectives économiques.