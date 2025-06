GNL au Maghreb : ce pays premier producteur en Afrique

Gaz naturel liquéfié (Photo DR)

Depuis des décennies, l’Algérie occupe une place centrale dans le commerce mondial des hydrocarbures. Dotée de vastes réserves naturelles et d’un réseau d’exportation bien établi, notamment vers l’Europe, le pays a construit sa réputation sur la fiabilité de ses livraisons et l’importance de sa production de gaz naturel. À une époque où les flux énergétiques sont de plus en plus fragmentés, l’Algérie reste un acteur incontournable, capable de répondre aux besoins croissants d’approvisionnement tout en adaptant ses stratégies aux mutations du marché mondial.

Aujourd’hui, une nouvelle distinction vient renforcer ce statut : selon le dernier rapport annuel du GIIGNL (International Group of LNG Importers), relayé par le média spécialisé Attaqa, l’Algérie est officiellement le premier producteur de GNL en Afrique.

Publicité

Une capacité de liquéfaction qui place l’Algérie en tête du continent

Avec une capacité de 25,3 millions de tonnes par an, l’Algérie domine la production de gaz naturel liquéfié (GNL) sur le continent africain. Ce chiffre, souligné par le GIIGNL, la place devant tous ses concurrents. Cette performance repose sur un dispositif industriel solide composé de quatre complexes de liquéfaction situés à Arzew et Skikda, tous opérés par Sonatrach, la compagnie nationale. Ces infrastructures permettent de transformer le gaz en liquide à très basse température, facilitant ainsi son transport par méthaniers vers des marchés lointains. Alors que d’autres pays accélèrent leurs projets, l’Algérie dispose déjà de l’avantage d’une maturité opérationnelle et d’une capacité installée à grande échelle.

Un avantage stratégique dans une conjoncture énergétique incertaine

La position de leader africain dans le GNL offre un levier décisif à l’heure où la demande mondiale se réoriente. Contrairement aux gazoducs qui dépendent de corridors politiques sensibles, le GNL s’exporte librement, par mer, au gré des prix et des opportunités. Cette flexibilité donne à l’Algérie une capacité d’adaptation que peu de producteurs africains peuvent égaler. Alors que l’Europe cherche à sécuriser ses approvisionnements et que l’Asie accroît ses besoins énergétiques, l’Algérie peut répondre à ces marchés sans se retrouver prisonnière de ses routes terrestres.

En renforçant ses capacités de liquéfaction et en maintenant ses équipements à haut niveau de performance, l’Algérie conforte son influence dans un secteur très disputé. Cela implique également un rôle politique renforcé, car qui contrôle le GNL contrôle une partie des équilibres géoéconomiques régionaux.

Préserver l’avance dans un environnement en mouvement

Cette première place, obtenue grâce à un investissement soutenu dans les infrastructures et à une longue tradition d’exportation, reste néanmoins exposée à la concurrence montante de pays comme le Nigeria, la Guinée équatoriale ou le Mozambique. Si l’Algérie souhaite conserver son statut de référence, elle devra continuer à moderniser ses installations, diversifier ses débouchés commerciaux et maintenir une gouvernance claire pour rassurer ses partenaires.