Hydrocarbures au Maghreb : 7 milliards $ pour fabriquer des produits dérivés

L’Algérie se tourne vers une nouvelle étape dans la gestion de ses ressources en hydrocarbures. Le pays ne veut plus se contenter d’exporter du brut ou du gaz naturel. Il vise désormais à renforcer sa capacité de transformation locale afin de tirer le meilleur parti de cette richesse.

Cette volonté est clairement affichée par les autorités. Selon Algerie360, un plan ambitieux de 7 milliards de dollars est déjà en cours de mise en œuvre pour lancer de grands projets industriels liés aux hydrocarbures. L’objectif est d’augmenter jusqu’à 50 % la part des produits transformés.

Contrairement à la politique de simple exportation qui a longtemps dominé, le gouvernement souhaite valoriser toute la chaîne, du forage à la fabrication de produits finis. Cela inclut notamment le plastique, les engrais, les lubrifiants et d’autres produits issus du raffinage ou de la pétrochimie. Cette approche permettrait non seulement d’augmenter les revenus mais aussi de diversifier l’économie nationale, en réduisant la dépendance aux cours du brut sur le marché mondial.

Pour atteindre ces objectifs, des efforts sont menés pour doter le pays d’infrastructures industrielles modernes. Plusieurs usines et complexes sont en cours de construction ou de rénovation, avec une priorité accordée à la rapidité d’exécution. Les autorités veulent aller vite, tout en respectant les normes technologiques les plus récentes. Par ailleurs, l’État prévoit aussi des incitations pour attirer les investisseurs locaux et étrangers dans ce segment stratégique.

En visant une plus grande transformation de ses ressources, Alger espère se positionner comme un leader dans le domaine des produits dérivés en hydrocarbures au Maghreb. Cette orientation pourrait également renforcer son influence économique dans la région. À long terme, ce modèle pourrait offrir plus d’emplois qualifiés, une meilleure résilience face aux crises énergétiques mondiales et une place plus forte dans les échanges internationaux.