Immigration aux USA : 70 000 millionnaires se ruent sur visa Trump Card

Les États-Unis ont depuis longtemps exploité des dispositifs migratoires fondés sur l’investissement pour attirer des capitaux étrangers. Parmi eux, le visa EB-5 est un des plus connus, permettant à des investisseurs de recevoir un droit de résidence en échange d’un engagement financier important dans des projets créateurs d’emplois. Cependant, ce visa est souvent associé à des procédures complexes et des délais de traitement prolongés. Face à ces limites, une nouvelle proposition au parfum très politique vient rebattre les cartes : le visa Trump Card.

Une option premium pour les investisseurs fortunés

Le visa Trump Card, ou Gold Card, s’adresse directement aux individus disposant d’une capacité financière exceptionnelle. En investissant cinq millions de dollars, les bénéficiaires obtiennent un droit de séjour illimité sur le territoire américain, la possibilité d’y travailler librement, ainsi que la voie vers la naturalisation après un délai de cinq ans. Ce dispositif vise donc à offrir un chemin plus rapide et plus prestigieux que le visa EB-5 classique, en attirant des profils très aisés désireux d’intégrer le marché américain sans les contraintes habituelles.

Le succès est immédiat : dès les premiers jours, environ 70 000 personnes se sont inscrites sur la plateforme officielle, montrant un engouement massif. Derrière ce succès, on retrouve notamment l’impulsion du milliardaire John Paulson, proche de Donald Trump, qui a porté cette idée ambitieuse. Le potentiel financier pour les États-Unis est colossal, puisque ce programme pourrait injecter jusqu’à mille milliards de dollars dans l’économie nationale si l’afflux d’investisseurs se maintient.

Enjeux juridiques et fiscalité incertaine

Malgré cette attractivité, le programme reste en attente d’un feu vert législatif. Le Congrès doit encore statuer sur sa mise en place, et plusieurs spécialistes soulignent que l’absence d’un cadre juridique clairement défini pourrait ralentir, voire compromettre, son application.

Sur le plan fiscal, des déclarations de Donald Trump laissent entrevoir une possible exonération d’impôts pour les revenus gagnés hors des États-Unis par les détenteurs du visa. Toutefois, sans précisions sur la portée réelle de cette mesure, notamment face à la diversité des législations locales, il est difficile d’en mesurer l’impact. Cette dimension fiscale reste un point d’attention majeur, susceptible de modifier l’attrait du programme selon les juridictions.

Une mesure aux motivations économiques et politiques

Au-delà de la simple migration, la Trump Card vise à stimuler l’économie américaine en attirant des capitaux considérables, participant ainsi à réduire la pression sur les finances publiques. Mais elle revêt aussi une dimension politique forte, illustrant la volonté de l’administration Trump de proposer des solutions innovantes pour renforcer la compétitivité du pays.

Toutefois, ce choix soulève des interrogations sur la nature de l’accès au sol américain, désormais largement conditionné par des capacités financières élevées. Cette orientation accentue les disparités avec les politiques migratoires plus restrictives à l’égard des populations moins favorisées.

Alors que le département du Commerce prévoit d’accorder des milliers de visas dans les mois à venir, ce programme suscite un débat intense entre opportunités économiques et enjeux éthiques. L’avenir de la Trump Card dépend désormais de la validation officielle par les institutions américaines, qui devront arbitrer entre intérêts financiers et cohésion sociale.